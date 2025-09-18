Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prijali 480 trestných oznámení od poškodených klientov Happy Travel

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Počet poškodených klientov neustále stúpa, preto zatiaľ nie je možné ustáliť celkovú výšku spôsobenej škody.

Autor TASR
Nitra 18. septembra (TASR) - Viac ako 480 trestných oznámení od poškodených klientov cestovnej kancelárie Happy Travel bolo doposiaľ doručených na odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Nitre. Potvrdil to hovorca KR PZ Tomáš Havetta.

Počet poškodených klientov neustále stúpa, preto zatiaľ nie je možné ustáliť celkovú výšku spôsobenej škody. Poškodení klienti, ktorí doposiaľ nepodali trestné oznámenie, tak môžu naďalej urobiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

Podľa Havettu konkrétnej osobe doposiaľ nebolo vznesené obvinenie. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie polícia zatiaľ nebude poskytovať ďalšie informácie.

Cestovná kancelária Happy Travel oznámila svoj úpadok 1. júla s tým, že naďalej nedokáže uhrádzať a plniť svoje záväzky obchodným partnerom a svojim klientom. Jej majiteľ Roman Berkes, ktorý bol prezidentom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zároveň s okamžitou platnosťou odstúpil z vedenia asociácie.
