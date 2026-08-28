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Piatok 28. august 2026
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Prijali opatrenia počas hudobného festivalu na Zlatých pieskoch

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Na snímke fanúšikovia stoja pred hlavným pódiom na Uprising Reggae Festival na Zlatých pieskoch v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar

Verejný poriadok bude zabezpečovať a organizátorom napomáhať dostatočný počet policajtov.

Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - V súvislosti s víkendovým hudobným festivalom na bratislavských Zlatých pieskoch bude v nasadení aj polícia. „Cieľom prijatých opatrení, týkajúcich sa najmä nočných hodín, je dohliadnuť na bezpečnosť, ochranu verejného poriadku, ale i plynulosť cestnej premávky,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.

Oznámil, že verejný poriadok bude zabezpečovať a organizátorom napomáhať dostatočný počet policajtov. „Tak, ako aj pri iných verejných kultúrnych podujatiach alebo verejných zhromaždeniach, bude polícia postupovať v súlade so zákonom,“ dodal Szeiff.

Upozornil zároveň, že môže dôjsť k dopravným obmedzeniam, ktoré budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením a hliadkami dopravnej polície. Vyzval návštevníkov podujatia i motoristov, aby rešpektovali pokyny polície.
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