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Prijali opatrenia počas hudobného festivalu na Zlatých pieskoch
Verejný poriadok bude zabezpečovať a organizátorom napomáhať dostatočný počet policajtov.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - V súvislosti s víkendovým hudobným festivalom na bratislavských Zlatých pieskoch bude v nasadení aj polícia. „Cieľom prijatých opatrení, týkajúcich sa najmä nočných hodín, je dohliadnuť na bezpečnosť, ochranu verejného poriadku, ale i plynulosť cestnej premávky,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.
Oznámil, že verejný poriadok bude zabezpečovať a organizátorom napomáhať dostatočný počet policajtov. „Tak, ako aj pri iných verejných kultúrnych podujatiach alebo verejných zhromaždeniach, bude polícia postupovať v súlade so zákonom,“ dodal Szeiff.
Upozornil zároveň, že môže dôjsť k dopravným obmedzeniam, ktoré budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením a hliadkami dopravnej polície. Vyzval návštevníkov podujatia i motoristov, aby rešpektovali pokyny polície.
Oznámil, že verejný poriadok bude zabezpečovať a organizátorom napomáhať dostatočný počet policajtov. „Tak, ako aj pri iných verejných kultúrnych podujatiach alebo verejných zhromaždeniach, bude polícia postupovať v súlade so zákonom,“ dodal Szeiff.
Upozornil zároveň, že môže dôjsť k dopravným obmedzeniam, ktoré budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením a hliadkami dopravnej polície. Vyzval návštevníkov podujatia i motoristov, aby rešpektovali pokyny polície.