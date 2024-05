Príjmy Prešovského kraja boli vlani takmer 364 miliónov eur

Prešov 20. mája (TASR) - So schodkom vo výške takmer 35 miliónov eur hospodáril v roku 2024 Prešovský samosprávny kraj (PSK). Po započítaní všetkých finančných operácií skončil rozpočet s prebytkom hospodárenia viac ako 11,8 milióna eur. Išlo opäť o rekordný rozpočet. Vyplýva to zo záverečného účtu PSK za rok 2023. V pondelok ho na svojom rokovaní schválili prešovskí krajskí poslanci.



Príjmy kraja dosiahli vlani 363,8 milióna eur a výdavky predstavovali takmer 399 miliónov eur. "Opätovne sme dosiahli niekoľko rekordov. Vo výdavkoch sme mali 465 miliónov eur, čo v histórii kraja, a myslím si, že žiadneho kraja na Slovensku, ešte nebolo. Dosiahli sme to aj vďaka tomu, že sme intenzívne čerpali európske zdroje. Celkovo záverečný účet vyzerá tak, že sme v schodku, ale po zarátaní zákonných finančných prostriedkov vyrábame prebytok hospodárenia 11,8 milióna eur," uviedol vedúci odboru financií Úradu PSK Peter Makara.



Ako povedal, prebytok hospodárenia sa snažili prerozdeliť medzi jednotlivé oblasti tak, aby pokryli všetky oblasti a zabezpečili riešenie najviac havarijných stavov, či už je to na vozovkách, mostoch, ale aj sociálnych zariadeniach a školách. Viac ako 53.000 eur zostalo na účte prijatej návratnej finančnej výpomoci.



Rozpočet kraja sa oproti rekordnému roku 2022 zvýšil o 86,4 milióna eur v príjmovej oblasti a 96,6 milióna eur vo výdavkovej časti.



"Končilo sa rozpočtové obdobie a v značnej miere sme čerpali európske prostriedky. To nám zvýšilo naše výdavky, ale, samozrejme, aj príjmovú stranu," vysvetlil Makara a dodal, že zadlženosť kraja k 31. decembru 2023 je 32,01 percenta.