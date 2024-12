Príjmy rozpočtu Senice by mali byť v budúcom roku 38,1 milióna eur

Senica 12. decembra (TASR) - Celkové príjmy rozpočtu mesta Senica, vrátane príjmov z finančných operácií, by mali v roku 2025 dosiahnuť 38,1 milióna eur. Celkové výdavky mesta sú rozpočtované na 37,94 milióna eur. Návrh rozpočtu vrátane finančných operácií je zostavený s prebytkom v celkovej výške 160.313 eur. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Senici schválili návrh rozpočtu na štvrtkovom zasadnutí.



"Rozpočet je zostavený tak, aby zdroje krytia na celkové výdavky mesta boli vytvorené prebytkom bežného rozpočtu, ktorý je zostavený s prebytkom vo výške 1,42 milióna eur a prebytkom rozpočtu finančných operácií, ktorý je zostavený s prebytkom 1,9 milióna eur," uvádza sa v dôvodovej správe k schválenému návrhu rozpočtu.



Bežné príjmy na rok 2025 sú rozpočtované vo výške 26,22 milióna eur a bežné výdavky vo výške 24,8 milióna eur. Kapitálové príjmy na rok 2025 sú rozpočtované vo výške 7,79 milióna eur, kapitálové výdavky dosahujú úroveň 10,96 milióna eur. Príjmové finančné operácie sú v predpokladanej výške 4,08 milióna eur. Výdavkové finančné operácie sú na úrovni 2,18 milióna eur.



"Mesto bude v roku 2025 pripravené na plnenie základných funkcií mesta a zabezpečenie všetkých organizácií a stredísk a bude schopné výrazne zhodnotiť majetok mesta novými investíciami v celkovej výške 10,96 milióna eur," priblížila samospráva. V rozpočte na rok 2025 mesto neplánuje čerpanie investičného úveru.



Do kapitálových výdavkov sú zahrnuté napríklad finančné prostriedky vo výške 3,64 milióna eur určené na budovanie cyklotrasy "Senica-Železničná, Senica-Dojč". V roku 2025 sa počíta aj s finančnými prostriedkami v objeme 968.469 eur na modernizáciu amfiteátra. Zateplenie budovy domova sociálnych služieb má byť dofinancované sumou 536.000 eur. Plánovaná je aj rekonštrukcia budovy dobrovoľných hasičov či realizácia projektu Smart II - inteligentné riešenia vo výške 304.000 eur.



Rozpočet počíta s rekonštrukciou miestnej komunikácie Hollého - J. Kráľa, rekonštrukciou viacerých chodníkov v meste, na cintorínoch či rekonštrukciou domu smútku a s doplnením bodov verejného osvetlenia na cintoríne v Kunove. Počíta sa tiež so zateplením strechy a fasády elokovaného pracoviska materskej školy na Robotníckej ulici. Viaceré investičné výdavky sú spojené aj so základnými školami. Na revitalizáciu potoka Teplica je v rámci projektu Interreg alokovaných viac ako 160.000 eur. Prostriedky na vypracovanie prípravných a projektových dokumentácií sú rozpočtované na úrovni približne 194.000 eur.