Príkaz rezortu zdravotníctva sa UNLP Košice zásadne nedotkol

Košice 2. januára (TASR) – Neodkladná akútna zdravotná starostlivosť v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice je plne zabezpečená. Pre TASR to povedala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pandémiu obmedzili už dávnejšie, a preto príkaz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre nich v tejto chvíli neznamená zásadnú zmenu.



Ubezpečuje, že v prípade náhlych zdravotných ťažkostí, bolestí, ktoré neznesú odklad, alebo napríklad po úraze, bude každému poskytnutá kompletná zdravotná starostlivosť. Rovnako je plne zabezpečená zdravotná starostlivosť o všetkých onkologických pacientov a pacientov po transplantácii. Všetky odkladné zdravotné úkony sú odložené. „V októbri sme výrazne obmedzili operatívu, najmä na pracovisku na Rastislavovej ulici, ktoré je vyčlenené ako tzv. COVID (červená) zóna,“ uviedla. Vzhľadom na očakávané zhoršenie situácie a nárast počtu pacientov s ochorením COVID-19 vedenie UNLP pred Vianocami nariadilo obmedzenie poskytovania zdravotnej starostlivosti len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a takisto reorganizáciu oboch svojich pracovísk. Ako spresnila, v tzv. COVID zóne tak začali vypomáhať aj zdravotníci z iných kliník, oddelení a všetkých ambulancií UNLP.



Krišková pripomenula, že nemocnica opakovane reprofilizovala lôžka. Z dôvodu nárastu pacientov nakazených novým koronavírusom k tomu museli pristúpiť aj po Vianociach. Momentálne je v UNLP hospitalizovaných 199 pacientov s ochorením COVID-19, rastie však počet kriticky chorých. Kým pred sviatkami bolo na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny približne desať pacientov, v súčasnosti je ich v kritickom stave napojených na umelú pľúcnu ventiláciu 19. „Celkový lôžkový fond pre pacientov s ochorením COVID-19 je momentálne 284 lôžok,“ spresnila.



Pracovisko na Rastislavovej ulici, tzv. stará nemocnica, je podľa jej slov prakticky vyčlenená pre pacientov s ochorením COVID-19. „Ale urgentný príjem funguje v takom režime, ako má. Rovnako v plnom rozsahu funguje urgentný príjem na Triede SNP, kde je druhé pracovisko UNLP,“ doplnila Krišková.



MZ SR tento týždeň nariadilo fakultným, univerzitným a všeobecným okresným nemocniciam, ktoré sú v zozname subjektov hospodárskej mobilizácie, poskytovať pacientom len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Týka sa to 43 nemocníc. V bežnom režime má pokračovať liečba onkopacientov alebo tých, ktorým sa poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba. Príkaz má platiť do 31. januára.