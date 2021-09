Prílepok: Dolnokubínska nemocnica má na Orave svoje miesto

Dolný Kubín 23. septembra (TASR) – Obyvatelia Dolného Kubína aj zamestnanci Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou sa už tretí rok musia vyrovnať s pocitom, že reforma zdravotníctva má priniesť v nemocnici zrušenie alebo výrazné obmedzenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok povedal primátor Dolného Kubína Ján Prílepok. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) už avizoval, že na diskusiu v súvislosti s plánovanou reformou nemocníc bude ešte dostatok času.



"Zamestnanci nemocnice posledných 15 mesiacov pracujú nad svoje sily. Sú neuveriteľne vyťažení, aby zvládali situáciu. Prichádza tretia vlna a zdravotnícky personál vie, že opäť nebude mať dovolenku. Nebude mať oddych a bude nonstop vyťažený v práci. Ktorú síce má rád, ale niekde na pozadí má pocit, že jeho pracovisko možno do konca roka bude zrušené. Preto sme cítili potrebu postaviť za týchto ľudí. A ako obyvatelia regiónu povedať, že nemocnica tu má svoje miesto a my ju tu naozaj potrebujeme," zdôraznil dolnokubínsky primátor.



Predseda Združenia miest a obcí Dolná Orava a starosta obce Zázrivá Matúš Mních uviedol, že dolnokubínska nemocnica patrí medzi šesť najlepších nemocníc svojho typu na Slovensku. "Netreba ju oddlžovať, spĺňa kritériá hodnotenia. Takže nechápem snahu, prečo by práve tu malo dôjsť k redukcii alebo znižovaniu lôžkových oddelení a podobne. Keď kvalita hovorí o niečom inom," podotkol.



"Chcem ubezpečiť a najmä upokojiť občanov i pána primátora, že hoci náš postup nemedializujeme, podnikáme reálne kroky k stabilizácii nemocníc. S ministerstvom intenzívne rokujeme a argumentujeme zlou dopravnou infraštruktúrou, regionálnou dostupnosťou, veľkosťou spádových území, silnou demografiou, ale i komplexnými kvalitatívnymi dátami. Všetky naše nemocnice už roky hospodária vyrovnane, čo je na Slovensku raritné," reagovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.



Podľa ministra zdravotníctva Lengvarského bude na diskusiu o akútnych lôžkach v nemocniciach v súvislosti s plánovanou optimalizáciou siete nemocníc ešte dostatok času. "Petície budem určite stíhať preberať a každou z nemocníc sa budeme aj zaoberať. Niekoľkokrát som povedal, nemocnice nezanikajú, nemocnice sa transformujú. Aký rozsah zdravotnej starostlivosti budú poskytovať, to dnes nevieme povedať. Bude sa pripravovať systém, ktorý to bude hodnotiť," povedal Lengvarský.



Petíciu na podporu Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne podpísalo za deväť dní viac ako 22.000 ľudí.