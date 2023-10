Prílepok: Kolonádový most v Dolnom Kubíne je jednou z dominánt mesta

Dolný Kubín 11. októbra (TASR) - Kolonádový most v Dolnom Kubíne sa za 30 rokov svojej existencie stal jednou z dominánt mesta. Pri príležitosti výročia postavenia mosta to uviedol dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



Most spája centrum mesta so sídliskom Bysterec. Jeho autorom bol architekt Anton Kratochvíl. "Denne po ňom prejde približne 5000 ľudí. Patrí k najfotografovanejším stavbám a panorámam v celom našom meste. Zároveň je to aj dobrým príkladom toho, ako architekt so svojou víziou môže vybudovať dielo, ktoré sa stane ikonickým, nadčasovým a tvorí genius loci mesta," povedal Prílepok.



Predchodcom kolonádového bol provizórny most, takzvaná BB konštrukcia, čo boli kovové konštrukcie z druhej svetovej vojny. Jubilejné výročie vzniku mosta si Dolnokubínčania pripomenuli v tomto týždni. Súčasťou podujatia bolo aj odhalenie pamätnej tabule architektovi a odovzdanie Ceny mesta Dolný Kubín in memoriam.



Na kolonádovom moste bola tiež výstava fotografií z čias jeho výstavby, zo súčasnosti a ďalších objektov, ktoré nesú pečať Kratochvíla. Výstava je prístupná v priestoroch mestského kultúrneho strediska do konca novembra.