Primaciálne námestie bude koncom týždňa patriť milovníkom vína

Bratislava 7. novembra (TASR) – Primaciálne námestie a jeho nádvoria v centre Bratislavy budú koncom týždňa patriť milovníkom vína. Konať sa tam bude od piatka (11. 11.) popoludnia do soboty (12. 11.) večera Festival mladého vína, ktorý nadväzuje na v minulosti organizované Svätomartinské dni. Návštevníkov čaká ochutnávka vín z tohtoročnej úrody, koncerty či súťaže. TASR o tom informovala Barbora Lehocká z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS).



"Hlavné mesto chce aj týmto festivalom posilňovať historické povedomie Bratislavčanov o tradíciách mesta a prezentovať prácu lokálnych vinárov a ich úrody," konštatuje primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Mladé vína požehná v prvý deň festivalu v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Zastúpené budú mladé vína od vinárov z troch bratislavských vinárskych spolkov, a to Vajnorského, Devínskeho a Račianskeho.



Okrem samotnej ochutnávky mladého vína čaká návštevníkov aj sprievodný program. Pripravené budú koncerty, súťaže a kvíz na tému vinárstva či rôzne gastro špeciality. Atmosféru festivalu dotvorí hudobný program. Do festivalu sa zapojí aj Múzeum mesta Bratislavy s expozíciou vinohradníctva v Apponyiho paláci či Salónom vín. Súčasťou podujatia budú aj dve špeciálne vychádzky na tému vinárskych tradícií, jedna v ukrajinskom jazyku.



Na oslavy sviatku svätého Martina nadväzuje svojím programom aj bratislavská arcidiecéza. Od 9. do 13. novembra v katedrále svätého Martina v Bratislave pripravuje Svätomartinské tríduum, ktorého súčasťou budú tematické bohoslužby a v sobotu o 16.00 h aj svätomartinský sprievod ulicami mesta.



História vinohradníctva a vinárstva v regióne Bratislavy siaha takmer 3000 rokov do minulosti. Dlhé storočia bol najvýznamnejším vinohradníckym regiónom Slovenska. V 16. až 18. storočí mala Bratislava najväčšiu výmeru vinohradov a bola najväčším producentom vína na území Slovenska. Sviatok sv. Martina je už od čias Rakúsko-Uhorska spájaný práve s vinárskou tradíciou.