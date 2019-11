Primaciálne námestie v Bratislave bude patriť milovníkom vína

Bratislava 8. novembra (TASR) – Primaciálne námestie v centre Bratislavy bude tieto dni patriť milovníkom vína. Konať sa tu totiž bude od piatka popoludnia do nedele (10. 11.) 12. ročník festivalu Svätomartinské dni. V minulosti boli oslavy známe pod názvom Sviatok mladého vína. Práve mladé víno sa už tradične bude svätiť v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci.



"Tieto oslavy mladého vína patria medzi obľúbené podujatia nielen pre vinárov, ale aj všetkých Bratislavčanov. Milovníci dobrého vína sa môžu tešiť na ochutnávky tohto moku, pričom pôjde o prvé bratislavské vína tohtoročného zberu," informoval TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Trojdňové podujatie bude oslavou výsledkov práce račianskych a novomeštianskych vinárov.



Ochutnávanie prvého bratislavského vína tohtoročného zberu z Rače a Nového Mesta sa začne v piatok a potrvá do nedele. Hlavné mesto chce týmto podujatím posilniť historické vedomie a vzťah Bratislavčanov k vlastným tradíciám. Svätomartinské dni spoločne pripravili hlavné mesto, Bratislavská arcidiecéza a Račiansky vinohradnícky spolok. Bratislavská arcidiecéza plánuje sláviť Svätomartinské trídiuum predovšetkým bohoslužbami, ktoré búdu v sobotu (9. 11.) o 17.00 h., v nedeľu o 10.30 h a v pondelok (11. 11.) o 17.00 h v Katedrále svätého Martina.



História vinohradníctva a vinárstva v regióne Bratislavy siaha takmer 3000 rokov do minulosti. Dlhé storočia bola Bratislava a jej okolie v rámci Slovenska najvýznamnejším vinohradníckym regiónom. Bratislavskí vinári sa tešili veľkej priazni samotnej kráľovnej Márie Terézie. V 16. až 18. storočí mala Bratislava najväčšiu výmeru vinohradov a bola najväčším producentom vína na území Slovenska.