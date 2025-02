Primár gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne končí vo funkcii

Trenčín 28. februára (TASR) - Primár gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice (FN) Trenčín Peter Kaščák požiadal k 1. marcu o uvoľnenie z funkcie. Kaščák to potvrdil TASR, dôvody nešpecifikoval, v trenčianskej nemocnici pôsobil viac ako 30 rokov.



Hovorkyňa FN Trenčín Martina Holecová Kaščákovu žiadosť o uvoľnenie z funkcie pre TASR potvrdila, jeho žiadosť nemocnica vzala na vedomie. Od 1. marca poverilo vedenie nemocnice vykonávaním funkcie primára Radovana Gajdošíka.



"Rozhodnutie MUDr. Kaščáka nás veľmi mrzí, keďže si jeho dlhoročnú prácu, vysokú profesionalitu a odbornosť veľmi vážime. Naše pacientky a rodičky však ubezpečujeme, že im zdravotná starostlivosť bude poskytnutá v plnom rozsahu, tak ako doteraz," informovala Holecová.



Gajdošík je podľa nej špičkový gynekológ a pôrodník s dlhoročnou praxou, je vedúcim lekárom pôrodníckej časti kliniky. Na gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Trenčín pôsobí od roku 2006, funkciu bude vykonávať do výberového konania.



Ku Kaščákovej výpovedi sa na sociálnej sieti vyjadril primátor Trenčína Richard Rybníček. Nové vedenie nemocnice sa podľa neho k nemu správalo neúctivo a ponižujúco. Koniec Kaščáka vo funkcii primára bude podľa Rybníčka škodlivý pre nemocnicu, pacientky onkogynekológie, budúce mamičky a aj pre mesto Trenčín.



"Nielenže ide o špičkového lekára, uznávaného odborníka v oblasti pôrodníctva a onkogynekológie, ale aj o človeka, ktorý viac ako 16 rokov viedol svoju kliniku s profesionalitou a obrovským nasadením. Svedčia o tom hodnotenia a výsledky, ktoré klinika získavala roky, ako jedno z najprogresívnejších a medicínsky dobre vedených oddelení. Politické nominácie riaditeľov sú veľmi často katastrofálne a ak sa k tomu pridajú osobné motívy, žiarlivosť a animozity, väčšinou sa to končí zle," zdôraznil Rybníček.