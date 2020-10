Primár OAMIS v Michalovciach je jedným z top lekárov na Slovensku

Michalovce 1. októbra (TASR) - Primár oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) v nemocnici v Michalovciach Marek Pastír sa stal najlepším lekárom vo svojom medicínskom odbore za rok 2020. Titul TOP lekár na Slovensku mu udelil odborný týždenník Zdravotnícke noviny na základe ankety, v ktorej hlasovali odborníci a čitatelia novín. Informovala o tom Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí aj lôžkové zdravotnícke zariadenie v Michalovciach.



"Pod jeho vedením pracovisko odborne napreduje a do svojho portfólia okrem anestéziologickej, intenzívnej a pooperačnej algeziologickej starostlivosti začleňuje aj anestéziu detského pacienta mladšieho ako jeden rok," priblížila Fedáková.



"Je to veľká pocta. Vnímam to ako poctu nielen pre mňa, ale aj pre kolektív, v ktorom pracujem. Lebo výsledok práce je výsledkom celého tímu," vyjadril sa k oceneniu Pastír, pričom ocenil aj prácu všetkých ostatných kolektívov, v ktorých dosiaľ pôsobil.



Pastír začínal svoju profesionálnu kariéru po ukončení štúdia na lekárskej fakulte v roku 1998 na vtedajšom pracovisku rýchlej zdravotníckej pomoci michalovskej nemocnice. Atestáciu absolvoval v odbore lekár intenzivista. Od roku 2007 pôsobil v súkromných a štátnych nemocniciach v meste Grantham vo Veľkej Británii. Po návrate na Slovensko pracoval v Nemocnici Košice-Šaca a vo vranovskej nemocnici. OAMIS v nemocnici v Michalovciach vedie od roku 2018.



Odborný týždenník Zdravotnícke noviny tento rok vyhlásil anketu TOP lekár na Slovensku, ktorej cieľom je oceniť výnimočné lekárske osobnosti, po šiestykrát.