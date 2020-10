Vallo označill konanie polície pri Rudolfovi K. za neprimerané

Bratislava 7. októbra (TASR) – Konanie polície v prípade starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa K. považuje primátor Bratislavy Matúš Vallo a 14 starostov bratislavských mestských časti za výrazne neprimerané. Napísali to v liste adresovanom ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí), dočasnému prezidentovi Policajného zboru Petrovi Kovaříkovi a prvej námestníčke generálneho prokurátora Viere Kováčikovej.



"To, čo sme videli, nemá podľa nás v právnom štáte miesto. Namiesto predvolania, na ktorom by mohol starosta situáciu objasniť, ho polícia v snahe demonštrovať svoju moc "teatrálne" zadržala a nechala v cele predbežného zadržania," uviedol primátor i starostovia. Žiadajú dôsledné prešetrenie celého prípadu vrátane postupu polície a prokuratúry. Len tak bude, ako tvrdia, vyslaný signál všetkým, ktorí sa správajú nečestne a vytvárajú tlak na starostov či primátorov. "Neprimerané zastrašovanie nemôže mať v tomto štáte miesto," napísali v liste Vallo a starostovia.



Priznávajú, že ako predstavitelia mesta a mestských časti Bratislavy často riešia zložité situácie pri schvaľovaní nových stavieb a developerských projektov a z času na čas čelia tlaku v snahe dôsledne hájiť verejný záujem a dodržiavať platné právne predpisy. "Sme legitímne zvolení zástupcovia občanov a to, čo sa udialo, považujeme za útok na samostatnú podstatu poslania, ktoré nám s dôverou zverili obyvatelia našich mestských častí," napísali. Poukazujú pritom na zverejnené informácie, podľa ktorých mala polícia voči novomestskému starostovi Rudolfovi K. zakročiť pre jeho "zadržiavanie developerských projektov", ktoré nie sú v súlade s územným plánom hlavného mesta.



Bratislavská krajská kriminálna polícia zasahovala 1. októbra v prípade vyšetrovania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Zadržala pritom starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa K. Policajný vyšetrovateľ ho následne obvinil z prečinov a zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.



V nedeľu (4. 10.) sudca pre prípravné konanie rozhodol, že starosta nepôjde do väzby a prepustil ho na slobodu. Stíhaný je tak na slobode. Prokurátor podal voči rozhodnutiu súdu sťažnosť, rozhodnutie tak nie je právoplatné a zaoberať sa ním bude v piatok (9. 10.) Krajský súd v Bratislave. Obvinenie sa má podľa hovorcu bratislavského Nového Mesta Mareka Tettingera týkať troch developerských projektov, ktoré majú byť podľa mestskej časti v rozpore s územným plánom. Rudolf K. deklaroval, že vo veciach, v ktorých je obvinený, konal v súlade so zákonom a je presvedčený, že predmetné stavby by nemali stáť v takej podobe, ako sú navrhnuté. Tvrdí, že jeho konaním nebolo cielene niekoho poškodiť.