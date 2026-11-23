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Primátor aj poslanci sa v Spišskej Novej Vsi ujali funkcií
Do mestského parlamentu zasadne v Spišskej Novej Vsi 19 poslancov.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 23. novembra (TASR) - Novozvolený primátor Spišskej Novej Vsi Dávid Demečko a poslanci mestského zastupiteľstva sa v pondelok oficiálne ujali funkcií. Hoci je mestské zastupiteľstvo rozdelené medzi dva hlavné poslanecké kluby a nezávislého poslanca, Demečko verí v konsenzus. Zdôrazňuje, že politické rozdiely by nemali stáť v ceste rozvoju mesta. Za viceprimátorov si zvolil Ladislava Ruttkaya a Daniela Kráľa.
„Spolu so svojím poslaneckým klubom 19 poslancov sa budeme snažiť pre občanov mesta robiť len to najlepšie, to, čo budeme vedieť. A verím, že sa nám to všetkým podarí, aby rozvoj mesta bol do ďalších rokov tou najlepšou správou pre obyvateľov. Samozrejme, možno nebudú tie názory a komunikácia jednoduché, verím však, že sme dospelí ľudia so skúsenosťami, každý z rôznych oblastí svojej práce, že nájdeme tú spoločnú reč, nájdeme tie spoločné prieniky,“ uviedol novozvolený primátor po tom, čo sa ujal funkcie.
Podotkol, že poslaním každého poslanca je slúžiť ľuďom. Chce prispieť k tomu, aby bol život v Spišskej Novej Vsi komfortnejší pre čo najviac obyvateľov - naprieč všetkými generáciami, od dopravnej infraštruktúry a školstva až po kultúru a šport. Kľúčovými prioritami sú podľa neho zlepšenie podmienok pre rodiny a mladých ľudí a dostupné bývanie, pracovať chce tiež na vzniku novej priemyselnej zóny, ktorá má pritiahnuť slovenských aj zahraničných investorov a vytvoriť nové pracovné miesta.
Do mestského parlamentu zasadne v Spišskej Novej Vsi 19 poslancov. Je medzi nimi nezávislý Lukáš Goduš a doterajší primátor Pavol Bečarik (SNS), koalíciu strán Progresívne Slovensko, SaS a Hnutie Slovensko bude zastupovať Judita Iľašová a zoskupenie strán KDH, Demokrati a DS-ODS Peter Bednár, Jozef Gonda, Iveta Fulková, Ľubomír Pastiran, Ladislav Ruttkay, Marek Baláž, Adnan Akram a Andrej Cpin. S podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Sme rodina a Konzervatívci sa do zastupiteľstva dostali Marcel Hrebenár, Jozef Kačenga, Ľuboš Šuca, Daniel Kráľ, Patrik Dluhoš, Oskár Gonda, Adam Čarňanský a Ján Volný.
„Spolu so svojím poslaneckým klubom 19 poslancov sa budeme snažiť pre občanov mesta robiť len to najlepšie, to, čo budeme vedieť. A verím, že sa nám to všetkým podarí, aby rozvoj mesta bol do ďalších rokov tou najlepšou správou pre obyvateľov. Samozrejme, možno nebudú tie názory a komunikácia jednoduché, verím však, že sme dospelí ľudia so skúsenosťami, každý z rôznych oblastí svojej práce, že nájdeme tú spoločnú reč, nájdeme tie spoločné prieniky,“ uviedol novozvolený primátor po tom, čo sa ujal funkcie.
Podotkol, že poslaním každého poslanca je slúžiť ľuďom. Chce prispieť k tomu, aby bol život v Spišskej Novej Vsi komfortnejší pre čo najviac obyvateľov - naprieč všetkými generáciami, od dopravnej infraštruktúry a školstva až po kultúru a šport. Kľúčovými prioritami sú podľa neho zlepšenie podmienok pre rodiny a mladých ľudí a dostupné bývanie, pracovať chce tiež na vzniku novej priemyselnej zóny, ktorá má pritiahnuť slovenských aj zahraničných investorov a vytvoriť nové pracovné miesta.
Do mestského parlamentu zasadne v Spišskej Novej Vsi 19 poslancov. Je medzi nimi nezávislý Lukáš Goduš a doterajší primátor Pavol Bečarik (SNS), koalíciu strán Progresívne Slovensko, SaS a Hnutie Slovensko bude zastupovať Judita Iľašová a zoskupenie strán KDH, Demokrati a DS-ODS Peter Bednár, Jozef Gonda, Iveta Fulková, Ľubomír Pastiran, Ladislav Ruttkay, Marek Baláž, Adnan Akram a Andrej Cpin. S podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Sme rodina a Konzervatívci sa do zastupiteľstva dostali Marcel Hrebenár, Jozef Kačenga, Ľuboš Šuca, Daniel Kráľ, Patrik Dluhoš, Oskár Gonda, Adam Čarňanský a Ján Volný.