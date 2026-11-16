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Primátor B. Bystrice Nosko a poslanci zastupiteľstva sa ujali funkcií
Do MsZ Banskobystričania opätovne zvolili aj doterajšieho prvého viceprimátora Jakuba Gajdošíka (Hlas-SD) a Jozefa Baláža (KDH).
Autor TASR
Banská Bystrica 16. novembra (TASR) - Znovuzvolený primátor Ján Nosko a 31 poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) v Banskej Bystrici vstúpili v pondelok do nového volebného obdobia. Podvečer zložili v Cikkerovej sieni historickej radnice zákonom predpísaný sľub na ustanovujúcom zasadnutí MsZ. Oficiálne sa tak ujali svojich funkcií na nové volebné obdobie 2026 až 2030. Nosko už po štvrtý raz. Súčasťou zasadnutia bola aj voľba poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady.
„Želám si, aby sme všetci pracovali v prospech nášho mesta a spoločne prijímali rozhodnutia, ktoré budú Banskú Bystricu posúvať dopredu a prispejú k jej ďalšiemu rozvoju. Bol by som rád, keby sme dokázali konštruktívne hľadať spoločnú reč aj pri otázkach, na ktoré možno nemáme rovnaký názor. Vzájomnou komunikáciou, rešpektom a spoluprácou môžeme dosiahnuť dobré výsledky v prospech mesta,“ zdôraznil Nosko.
Asi tretinu v 31-člennom MsZ tvoria nové tváre. Zhruba polovicu kresiel získali poslanci za koalíciu PS, SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko, OKS, ktorí v komunálnych voľbách podporovali neúspešnú kandidátku na primátorku Dianu Javorčíkovú. Do MsZ boli okrem nej zvolení Peter Brozman, Pavol Katreniak, Magdaléna Kováč Mergová, Silvia Cochová, Milan Lichý, Csilla Droppová, Ľuboš Vrbický, Miroslav Lupták, Marek Odaloš, Hana Kasová, Marián Michael Mackovič, Pavol Puskeiler a Martin Hanes.
Ako nezávislí sa do mestského parlamentu dostali Tomáš Sobota, ktorý sa na poslednú chvíľu vzdal kandidatúry na primátora, Ivana Figuli, Miriam Lapuníková, ktorá je riaditeľkou Rooseveltovej nemocnice, Jana Žiarová, doterajší druhý viceprimátor Martin Majling, neúspešný kandidát na primátora Matúš Molitoris, Marián Lunter, Martin Turčan, Vladimír Ivan, hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje, Patrik Trnka, Marek Ondráš, Roman Miškár, Igor Kašper a dlhoročný mestský poslanec Milan Smädo.
Do MsZ Banskobystričania opätovne zvolili aj doterajšieho prvého viceprimátora Jakuba Gajdošíka (Hlas-SD) a Jozefa Baláža (KDH).
Termín nasledujúceho zasadnutia MsZ bol stanovený na 15. decembra, po ktorom bude zrejmé aj to, aké bude zloženie poslaneckých klubov, mestskej rady a komisií MsZ či podoba mestského rozpočtu na rok 2027.
Nosko ako nezávislý kandidát obhájil svoj post so ziskom 12.629 hlasov, čo predstavuje 46,78 percenta platných hlasov vo voľbách primátora pred Javorčíkovou, ktorá skončila druhá. Mal náskok 1038 hlasov.
Podľa neho spoluprácu preverí už schvaľovanie rozpočtu mesta. Za dôležité považuje, aby poslanci pri svojich návrhoch vychádzali z finančných možností mesta a aby požiadavky, ktoré sa nedajú uskutočniť, nebrzdili schválenie rozpočtu.
„Máme pred sebou niekoľko veľkých investícií. Medzi naše najväčšie priority patrí projekt Zelené sídliská, ktorým chceme postupne revitalizovať rozsiahle verejné priestory. Významným zámerom je revitalizácia mestského parku a obnova historického kaštieľa Radvanských. Pokračovať budeme v rekonštrukciách škôl, ciest a chodníkov, obnove mostov, budovaní parkovacích miest a výstavbe nájomných bytov. Dôležité sú aj menšie investície v jednotlivých mestských častiach, ktoré dokážu zlepšiť každodenný život obyvateľov. Máme rozpracovaných mnoho projektov, v ktorých chceme pokračovať,“ konštatoval primátor.
„Želám si, aby sme všetci pracovali v prospech nášho mesta a spoločne prijímali rozhodnutia, ktoré budú Banskú Bystricu posúvať dopredu a prispejú k jej ďalšiemu rozvoju. Bol by som rád, keby sme dokázali konštruktívne hľadať spoločnú reč aj pri otázkach, na ktoré možno nemáme rovnaký názor. Vzájomnou komunikáciou, rešpektom a spoluprácou môžeme dosiahnuť dobré výsledky v prospech mesta,“ zdôraznil Nosko.
Asi tretinu v 31-člennom MsZ tvoria nové tváre. Zhruba polovicu kresiel získali poslanci za koalíciu PS, SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko, OKS, ktorí v komunálnych voľbách podporovali neúspešnú kandidátku na primátorku Dianu Javorčíkovú. Do MsZ boli okrem nej zvolení Peter Brozman, Pavol Katreniak, Magdaléna Kováč Mergová, Silvia Cochová, Milan Lichý, Csilla Droppová, Ľuboš Vrbický, Miroslav Lupták, Marek Odaloš, Hana Kasová, Marián Michael Mackovič, Pavol Puskeiler a Martin Hanes.
Ako nezávislí sa do mestského parlamentu dostali Tomáš Sobota, ktorý sa na poslednú chvíľu vzdal kandidatúry na primátora, Ivana Figuli, Miriam Lapuníková, ktorá je riaditeľkou Rooseveltovej nemocnice, Jana Žiarová, doterajší druhý viceprimátor Martin Majling, neúspešný kandidát na primátora Matúš Molitoris, Marián Lunter, Martin Turčan, Vladimír Ivan, hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje, Patrik Trnka, Marek Ondráš, Roman Miškár, Igor Kašper a dlhoročný mestský poslanec Milan Smädo.
Do MsZ Banskobystričania opätovne zvolili aj doterajšieho prvého viceprimátora Jakuba Gajdošíka (Hlas-SD) a Jozefa Baláža (KDH).
Termín nasledujúceho zasadnutia MsZ bol stanovený na 15. decembra, po ktorom bude zrejmé aj to, aké bude zloženie poslaneckých klubov, mestskej rady a komisií MsZ či podoba mestského rozpočtu na rok 2027.
Nosko ako nezávislý kandidát obhájil svoj post so ziskom 12.629 hlasov, čo predstavuje 46,78 percenta platných hlasov vo voľbách primátora pred Javorčíkovou, ktorá skončila druhá. Mal náskok 1038 hlasov.
Podľa neho spoluprácu preverí už schvaľovanie rozpočtu mesta. Za dôležité považuje, aby poslanci pri svojich návrhoch vychádzali z finančných možností mesta a aby požiadavky, ktoré sa nedajú uskutočniť, nebrzdili schválenie rozpočtu.
„Máme pred sebou niekoľko veľkých investícií. Medzi naše najväčšie priority patrí projekt Zelené sídliská, ktorým chceme postupne revitalizovať rozsiahle verejné priestory. Významným zámerom je revitalizácia mestského parku a obnova historického kaštieľa Radvanských. Pokračovať budeme v rekonštrukciách škôl, ciest a chodníkov, obnove mostov, budovaní parkovacích miest a výstavbe nájomných bytov. Dôležité sú aj menšie investície v jednotlivých mestských častiach, ktoré dokážu zlepšiť každodenný život obyvateľov. Máme rozpracovaných mnoho projektov, v ktorých chceme pokračovať,“ konštatoval primátor.