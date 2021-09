Primátor Banskej Bystrice odmieta kritiku spoločnosti ZAaRES

Banská Bystrica 4. septembra (TASR) – Do týchto dní sa zamestnancom banskobystrickej mestskej spoločnosti Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) podarilo ošetriť, stabilizovať, prípadne odstrániť zhruba 600 drevín po veternej smršti, ktorá sa mestom pod Urpínom prehnala pred vyše dvoma týždňami. Konštatoval to na sociálnej sieti primátor Ján Nosko, a to najmä v súvislosti s kritickými ohlasmi obyvateľov týkajúcimi sa nepriechodného mestského parku.



„Pracovníci zrealizovali približne 300 vývozov s tonami kalamitného dreva a odpadu. Už vyše dvoch týždňov pracujú na odstraňovaní škôd spôsobených veternou kalamitou. Keď to počasie dovoľuje, takmer 60 kmeňových zamestnancov ZAaRES pracuje aj počas víkendov,“ uviedol Nosko.



Podľa neho v mestskom parku mohli začať s prácami až po obhliadke a získaní povolenia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, pretože je národnou kultúrnou pamiatkou.



„V tejto lokalite pracuje externá firma, ktorá sa zameriava na práce vo výškach s horolezeckou technikou. Čoskoro by mal byť park spriechodnený s tým, že sa začne s postupným odstraňovaním popadaných stromov, ktoré už nebránia ľuďom v pohybe,“ dodal Nosko. Pracovníkom sú nápomocné i ďalšie externé spoločnosti, ktoré zabezpečujú odstraňovanie a ošetrovanie stromov, napríklad na cintorínoch a v ďalších častiach mesta.



„V tejto situácii odmietam urážky na adresu pracovníkov ZAaRES, ako nie sú schopní po dvoch týždňoch zabezpečiť poriadok v meste v rámci poškodenej zelene. Naopak, ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú dávať naše mesto do poriadku po veternej smršti, tá sa môže kedykoľvek zopakovať,“ zdôraznil banskobystrický primátor.



K vypracovaniu návrhu náhradnej výsadby pristúpi ZAaRES až po vyčíslení spoločenskej hodnoty drevín, ktoré kalamita poškodila do takej miery, že ich museli odstrániť.