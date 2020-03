Primátor B. Bystrice položil pietny veniec na prázdnom námestí

Banská Bystrica 25. marca (TASR) – Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici a niektorí mestskí poslanci už od stredy rána na sociálnej sieti pripomínajú Banskobystričanom, že dnešný 25. marec je dňom, kedy uplynulo 75 rokov od oslobodenia Banskej Bystrice vojskami sovietskej a rumunskej armády. K Čiernemu obelisku na banskobystrickom Námestí SNP položil bez prítomnosti verejnosti pietny veniec primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko.



"V týchto dňoch sa Európa pasuje s pandémiou a do popredia sa začínajú dostávať pravé hodnoty. Banská Bystrica, ako aj iné mestá, už ťažké časy zažila. Nemôžeme preto zabúdať a históriu by sme mali pripomínať i mladšej generácii. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme si tento rok 75. výročie oslobodenia mesta spod nacistickej okupácie uctili v tichosti na prázdnom námestí," uviedol na sociálnej sieti Nosko. Verí, že čoskoro bude lepšie a "na najkrajšom námestí bude opäť cítiť radosť".







Ako pripomína na svojej stránke SSM, významné dopravné, strategické a povstalecké centrum oslobodili vojská sovietskej 40. armády generálporučíka Filipa Fedosjeviča Žmačenka, ktorej bola operačne podriadená rumunská 4. armáda. Už 24. marca 1945 vypukli ťažké boje o Radvaň nad Hronom a prístupové cesty do mesta Banská Bystrica. Na úsvite 25. marca, na Kvetnú nedeľu, zaútočili sovietske a rumunské jednotky súčasne z troch smerov - od Brezna, Zvolena a Mičinej. Prebojovali sa až na Dolnú ulicu a v poobedňajších hodinách z mesta ustúpili posledné zvyšky nemeckej a maďarskej armády. Vo večerných hodinách padlých pochovali okolo vodotrysku.



"Boje v meste so sebou priniesli aj riziko podmínovania mnohých budov, pričom podozreniu sa nevyhol ani Matejov dom, v ktorom sídlilo vtedajšie mestské múzeum, dnes SSM. Práve tu kustód Karol Ivan Kiszely zachránil vďaka svojej odbornosti a obetavosti nielen cenné zbierky múzea, ale i sedem škatúľ archívnych materiálov Slovenského národného múzea v Martine, ktoré sem boli prevezené, vrátane tajného archívu Vavra Šrobára. Prítomnosť mín sa napokon v Matejovom dome nepotvrdila," priblížilo SSM.