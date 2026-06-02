Primátor Bratislavy M. Vallo predstavil víziu Bratislava je náš domov
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo predstavil v utorok spolu s kandidátmi mestskej strany Team Bratislava program, s ktorým vstupujú do jesenných komunálnych volieb. Nesie názov „Bratislava je náš domov“. Vízia prináša lepšiu MHD, zlepšenie cestnej dopravy, rozšírenie regulovaného parkovania PAAS či viac policajtov, ale aj nové nájomné byty a športoviská i rekonštrukcie verejných priestorov.
„Z Bratislavy ako pacienta v kritickom stave sa po ôsmich rokoch stala sebavedomá, fungujúca európska metropola. Dnes nie je len mesto, ktoré dobieha zameškané a rieši traumy z minulosti. Naopak, dnes sa pozeráme do budúcnosti s omnoho väčšou sebadôverou a istotou. Už nechceme len dobiehať mestá, ku ktorým sme roky vzhliadali a ktoré nás inšpirovali. Chceme patriť medzi najlepších. A toto je náš záväzok na ďalšie štyri roky,“ povedal Vallo v príhovore.
Prioritou programu je MHD. Do roku 2030 má byť pre 41 percent obyvateľov dostupná zastávka električky do 500 metrov od bydliska, do roku 2040 pre 60 percent. Pokračovať sa má vo výstavbe nových i modernizácii existujúcich električkových a trolejbusových tratí, podporiť využívanie MHD majú aj dve nové záchytné parkoviská.
Pozornosť má byť venovaná aj parkovaniu. Do roku 2030 plánuje mesto rozšírenie zón PAAS všade tam, kde to je potrebné. Predstavovať to má tempo päť nových zón za rok. Stovky parkovacích miest majú pribudnúť v štyroch parkovacích domoch.
Hlavné mesto sa chce zamerať aj na znižovanie dlhu, do roku 2030 sa má znížiť jeho zadlženosť na 40 percent. Tvrdí, že je „spoľahlivým partnerom, ktorý nemá problém so splácaním záväzkov“.
Jednou z dôležitých tém má byť aj nájomné bývanie. Spomína sa napríklad aj premena starých súkromných kancelárskych budov v meste na byty, čím by mohlo vzniknúť 9800 bytov. Zároveň sa má pokračovať v rozvoji mestského nájomného bývania, ktorý má priniesť ďalších 700 nových nájomných bytov.
Za dôležitý bod programu považuje aj obnovu verejných priestorov. Počíta s rekonštrukciou Kamenného námestiav rámci dokončenia projektu Živé námestie, so začiatkom realizácie projektu Plató Staromestská či s dokončením obnovy okolia jazera Rohlík. Veľké premeny avizuje na verejných priestoroch okolo električkových radiál Ružinovská a Pribinova-Košická. Do roku 2030 sľubuje prípravu a realizáciu ďalších 20 verejných priestorov.
Za prioritu považuje aj investície do športovej infraštruktúry. Vzniknúť má ďalších približne 35 kilometrov cyklistickej infraštruktúry. Kľúčovými majú byť vybudovanie nového Mestského športového areálu na Zlatých pieskoch, dve športové haly, skatepark na Panónskej ulici či obnovenie kúpalísk Zlaté piesky a Krasňany.
Do roku 2027 má byť dokončená výmena všetkých bodov verejného osvetlenia. Ambíciou je tiež dostať do ulíc o 30 percent viac policajtov, avizovaná je aj nová stanica na Kamennom námestí.
Zdvojnásobiť sa má výmera územia v správe Mestských lesov, primárne má ísť o lesy na Devínskej Kobyle a lužné lesy. Breh Dunaja má vďaka vízii Bratislavského dunajského parku potenciál stať sa jedným z najväčších mestských prírodných riečnych parkov v Európe s jeho predpokladanou dĺžkou 28 kilometrov. Jeho prvá časť má byť otvorená v lete vedľa Starého mosta.
Hlavné mesto sľubuje tiež nové parky v oblasti Mlynských nív a Petržalky, obnovu najstarších stromových alejí na Štefánikovej a Poštovej či vysadenie takmer 4000 stromov a drevín do roku 2030. Znížiť chce podiel skládkovaného odpadu na päť percent, emisie chce ďalej znižovať aj využívaním fotovoltiky.
Team Bratislava sa v komunálnych voľbách spája do štvorkoalície s PS, SaS a Demokratmi.
Okrem Valla ohlásila kandidatúru aj dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá) a bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj). O post chcú zabojovať aj Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí) i predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová. Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý sa k tejto téme vyjadrí po prieskume.
