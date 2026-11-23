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Primátor Bratislavy M. Vallo sa tretíkrát ujal vedenia hlavného mesta
Jednou z prioritných tém zostáva bezpečnosť, kde podľa vlastných slov dal viaceré konkrétne sľuby vrátane navýšenia počtu mestských policajtov.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Opätovne zvolený primátor Bratislavy Matúš Vallo sa oficiálne ujal vedenia hlavného mesta pre nové štvorročné volebné obdobie, teda do roku 2030. Stalo sa tak na pondelkovom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pre šéfa mestskej samosprávy ide o tretie volebné obdobie. Spolu s ním zložili sľub aj takmer všetci poslanci zo 45-členného mestského poslaneckého zboru.
„Je to veľký záväzok na to, aby som pokračoval v práci, ktorú som robil doteraz, a to robiť lepší život pre každého obyvateľa. V tom budem pokračovať,“ skonštatoval Vallo, podľa ktorého ho spolu s poslancami čakajú štyri roky práce pre mesto a verí, že pre každého sa táto práca stane vášňou a poslaním.
Za najväčšie výzvy tohto obdobia považuje financie. Pripomenul, že Bratislava je jedno z najchudobnejších hlavných miest EÚ a „veľmi ťažko“ sa vysvetľuje akejkoľvek vláde, že samospráva robí veľkú časť kvality života obyvateľov, ktorí sa na ňu obracajú s mnohými problémami a úlohami, a má mať dostatok peňazí. Platí to pre všetky mestá i obce na Slovensku. Sľubuje tiež spoluprácu, ako aj to, že sa o ňu bude uchádzať aj vtedy, keď budú mať predložené návrhy a riešenia dostatok hlasov medzi poslancami.
Jednou z prioritných tém zostáva bezpečnosť, kde podľa vlastných slov dal viaceré konkrétne sľuby vrátane navýšenia počtu mestských policajtov, ale aj novej stanice polície v centre mesta. Konkrétne sľuby chce splniť aj v oblasti dopravy vrátane MHD. Avizuje rozpracovanie projektu električky na Miletičovu, vybraný variant a rozpracovanú projektovú dokumentáciu severnej tangenty či rozpracovanie projektovania električky do Vrakune a Podunajských Biskupíc. Pozornosť chce venovať aj „dopravným lievikom“, napríklad medzi Petržalkou, Jarovcami a Rusovcami. Nemenej dôležitá je podľa neho aj téma životného prostredia či športu.
Väčšinu v bratislavskom mestskom zastupiteľstve majú poslanci zvolení za koalíciu PS, SaS, Demokrati, Team Bratislava. Obsadili 34 kresiel. Kandidoval za ňu aj samotný primátor. Druhý najvyšší počet mandátov, šesť, získali kandidáti strany SOM Slovensko - strana obcí a miest. Za Tím Ružinov sa prebojovali dvaja kandidáti. Jeden kandidát je za stranu Krajina, rovnako jeden kandidát za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti a jeden je nezávislý. V mestskom poslaneckom zbore bude deväť žien a 36 mužov.
„Je to veľký záväzok na to, aby som pokračoval v práci, ktorú som robil doteraz, a to robiť lepší život pre každého obyvateľa. V tom budem pokračovať,“ skonštatoval Vallo, podľa ktorého ho spolu s poslancami čakajú štyri roky práce pre mesto a verí, že pre každého sa táto práca stane vášňou a poslaním.
Za najväčšie výzvy tohto obdobia považuje financie. Pripomenul, že Bratislava je jedno z najchudobnejších hlavných miest EÚ a „veľmi ťažko“ sa vysvetľuje akejkoľvek vláde, že samospráva robí veľkú časť kvality života obyvateľov, ktorí sa na ňu obracajú s mnohými problémami a úlohami, a má mať dostatok peňazí. Platí to pre všetky mestá i obce na Slovensku. Sľubuje tiež spoluprácu, ako aj to, že sa o ňu bude uchádzať aj vtedy, keď budú mať predložené návrhy a riešenia dostatok hlasov medzi poslancami.
Jednou z prioritných tém zostáva bezpečnosť, kde podľa vlastných slov dal viaceré konkrétne sľuby vrátane navýšenia počtu mestských policajtov, ale aj novej stanice polície v centre mesta. Konkrétne sľuby chce splniť aj v oblasti dopravy vrátane MHD. Avizuje rozpracovanie projektu električky na Miletičovu, vybraný variant a rozpracovanú projektovú dokumentáciu severnej tangenty či rozpracovanie projektovania električky do Vrakune a Podunajských Biskupíc. Pozornosť chce venovať aj „dopravným lievikom“, napríklad medzi Petržalkou, Jarovcami a Rusovcami. Nemenej dôležitá je podľa neho aj téma životného prostredia či športu.
Väčšinu v bratislavskom mestskom zastupiteľstve majú poslanci zvolení za koalíciu PS, SaS, Demokrati, Team Bratislava. Obsadili 34 kresiel. Kandidoval za ňu aj samotný primátor. Druhý najvyšší počet mandátov, šesť, získali kandidáti strany SOM Slovensko - strana obcí a miest. Za Tím Ružinov sa prebojovali dvaja kandidáti. Jeden kandidát je za stranu Krajina, rovnako jeden kandidát za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti a jeden je nezávislý. V mestskom poslaneckom zbore bude deväť žien a 36 mužov.