Primátor Bratislavy už vie, koho navrhne na čelo mestských podnikov

Posledné slovo však budú mať bratislavskí mestskí poslanci.

Bratislava 18. júna (TASR) – Primátor Bratislavy Matúš Vallo už vie, koho navrhne na čelo mestských podnikov a organizácií Dopravný podnik Bratislava (DPB), Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) a Mestské lesy v Bratislave (MLB). Posledné slovo však budú mať bratislavskí mestskí poslanci. Vallo to oznámil v utorok na tlačovej konferencii.



Primátor sa stotožnil s odporučeniami výberovej komisie a za šéfa DPB navrhne Martina Rybanského, za šéfa OLO Martina Masláka, za predsedu predstavenstva BVS Petra Olajoša a za riaditeľa MLB Mateja Dobšoviča.



"Procesu výberových konaní aj samotného výberu navrhnutých osôb úplne dôverujem, preto predložím na schválenie mestskému zastupiteľstvu práve tieto mená kandidátov," vyhlásil primátor hlavného mesta. Deklaruje, že nové vedenie mesta pripravilo jasné pravidlá viackolového výberu, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo, do výberových komisií boli oslovení odborníci a že samospráva informovala o postupe celého procesu transparentne. "Myslím si, že aj verejnosť nášmu spôsobu výberu dôverovala, keďže sa do výberových konaní prihlásilo viac ako 100 uchádzačov," spresnil Vallo.



Záverečné kolo výberu s odporúčanými kandidátmi bolo podľa jeho slov otvorené a okrem mestských poslancov sa na ňom mohla zúčastniť aj verejnosť, ktorá mohla tiež klásť kandidátom otázky. "Trúfam si povedať, že takto transparentný výber na riadiace pozície v mestských podnikoch sa v Bratislave doteraz neuskutočnil," tvrdí Vallo. Priznáva však, že akýkoľvek výber, aj ten najtransparentnejší, sa raz stane predmetom spochybňovania. "To je fakt, ktorému sa nedá vyhnúť a, samozrejme, že sme s tým počítali," podotkol. Aby nevyšli v ústrety tlakom na možné ovplyvnenie členov výberových komisií, podľa primátora postupovali celý čas otvorene a striktne podľa pravidiel schválených mestskými poslancami.



"Nebudem sa ako primátor vyjadrovať k jednotlivým kandidátom, prečo boli do záverečného kola vybratí práve títo, a prečo nie iní. Sám som bol mimo celého procesu, ktorý bol v plnej zodpovednosti výberových komisií. Nepochybujem o tom, že si svoje rozhodnutia jednotlivé komisie a jej členovia vedia zdôvodniť," vyhlásil Vallo. Mená navrhnutých kandidátov na šéfov DPB, OLO, BVS a MLB chce primátor predložiť na júnové mestské zastupiteľstvo. Mestskí poslanci totiž budú mať posledné slovo, či navrhnutí kandidáti na čelo mestských firiem aj zasadnú. Rybanský je v súčasnosti riaditeľom divízie autobusy v DPB, Maslák pracoval v spoločnosti CEMMAC, Olajoš pôsobí v spoločnosti Garrett Motion a Dobšovič aktuálne pôsobí v spoločnosti DXC Technology.



Mestský poslanec Jakub Mrva, ktorý bol členom výberovej komisie pre MLB, skonštatoval, že má plnú dôveru k menám, ktoré jednotlivé komisie vybrali. Podotýka však, že konečné rozhodnutie a zodpovednosť bude mať mestské zastupiteľstvo. Celý proces výberu finálnych kandidátov však vníma ako transparentný, s väčšou kontrolou verejnosti. "Chodilo množstvo mailov, zaručených i nezaručených informácií, ktoré sme hodnotili a všetkými sme sa zaoberali," deklaruje Mrva. Na čelo MLB podľa jeho slov hľadali človeka, ktorý dokáže skĺbiť rekreáciu, ochranu prírody i lesné hospodárstvo. "Hľadali sme človeka, ktorý bude schopný komunikovať aj s verejnosťou a orgánmi štátnej správy, ktoré vstupujú do procesu komunikácie s mestskými lesmi, a bude vedieť viesť a motivovať zamestnancov v tejto organizácii," priblížil.



Riaditeľ bratislavského magistrátu Ctibor Košťál, ktorý bol predsedom výberovej komisie pre BVS, povedal, že situácia v bratislavských vodárňach je vážna a ekonomické výsledky firmy sú zlé. Je tam podľa neho aj nevýhodná zmluva s dcérskou firmou BVS, spoločnosťou Infra Services. "Hľadali sme krízového manažéra, ktorý bude mať odvahu pustiť sa do boja a vyviesť akciovú spoločnosť zo zlej situácie," uviedol.



Členovia výberovej komisie pre OLO uviedli, že vybrali kandidáta, u ktorého vedia bezpečne zaručiť, že nie je napojený na žiadne skupiny a záleží mu na dobrom a novom spracovaní odpadov. "Vybrali sme odborníka s čistou integritou," uviedli. Výberová komisia pre DPB priblížila, že sa na konci rozhodovala medzi dvoma kandidátmi. "Bol vybratý najlepší, ale nie krízový manažér. Manažér, ktorý má kvality, integritu a zabezpečí kontinuitu," vyhlásila komisia.