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Primátor Brezna Tomáš Abel bude opäť kandidovať na post hlavy mesta
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 24. októbra.
Autor TASR
Brezno 30. júna (TASR) - Primátor Brezna Tomáš Abel bude v jesenných komunálnych voľbách opäť kandidovať na post hlavy mesta. Oznámil to na sociálnej sieti s tým, že kandiduje ako nezávislý, nikdy nebol členom žiadnej politickej strany.
„Opäť sa budem uchádzať o vašu dôveru, aby som mohol pokračovať v práci, ktorú sme spoločne začali ešte v roku 2014. Ak dôverujete výsledkom našej spoločnej práce, som pripravený v nej zodpovedne pokračovať aj naďalej,“ uviedol Abel.
Ako doplnil, za uplynulé roky sa podarilo zrealizovať takmer tisíc investícií za desiatky miliónov eur vo všetkých oblastiach života mesta a vo všetkých jeho častiach. Podarilo sa získať desiatky miliónov eur z rôznych dotácií a eurofondov. Podľa neho v objeme investícií patrí Brezno medzi najúspešnejšie mestá na Slovensku.
„Napriek veľkým investíciám má Brezno dlhodobo dobré finančné zdravie a aj rok 2025 sme ukončili s prebytkom hospodárenia vo výške viac ako 500.000 eur,“ zdôraznil primátor.
Ako Abel zhodnotil, medzi najdôležitejšie projekty a úspechy patrí záchrana breznianskej nemocnice a jej udržanie v kategórii II. do roku 2028. Mesto je jedným z vlastníkov nemocnice a spoločne s partnermi zrealizovali i rozsiahle rekonštrukcie viacerých oddelení.
V meste sa podarilo zrekonštruovať a vybudovať viac ako 220.000 štvorcových metrov ciest a chodníkov či postaviť 120 mestských, cenovo dostupných bytov a začať výstavbu ďalších 50 bytov. Rovnako zrekonštruovať všetky materské a základné školy, obnoviť športoviská, vybudovať nové detské ihriská a na začiatok jesene plánujú otvorenie komplexne zrekonštruovanej mestskej plavárne.
„Vybudovali sme nový Domov pre seniorov a denný stacionár Boženka, oddychovú zónu Banisko so zvernicou, viac ako 27 kilometrov cyklochodníkov a najdlhšiu, najvyššie položenú cyklolávku na Slovensku. Postavili sme novú kompostáreň, obnovili významné kultúrne pamiatky, rekonštruujeme mestský úrad a pripravujeme obnovu historickej radnice. Postupne pokračujeme aj v obnove mestského hotela Ďumbier. Je to len zlomok práce, ktorú sa nám za uplynulé roky podarilo urobiť,“ zhrnul súčasný primátor.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 24. októbra.
„Opäť sa budem uchádzať o vašu dôveru, aby som mohol pokračovať v práci, ktorú sme spoločne začali ešte v roku 2014. Ak dôverujete výsledkom našej spoločnej práce, som pripravený v nej zodpovedne pokračovať aj naďalej,“ uviedol Abel.
Ako doplnil, za uplynulé roky sa podarilo zrealizovať takmer tisíc investícií za desiatky miliónov eur vo všetkých oblastiach života mesta a vo všetkých jeho častiach. Podarilo sa získať desiatky miliónov eur z rôznych dotácií a eurofondov. Podľa neho v objeme investícií patrí Brezno medzi najúspešnejšie mestá na Slovensku.
„Napriek veľkým investíciám má Brezno dlhodobo dobré finančné zdravie a aj rok 2025 sme ukončili s prebytkom hospodárenia vo výške viac ako 500.000 eur,“ zdôraznil primátor.
Ako Abel zhodnotil, medzi najdôležitejšie projekty a úspechy patrí záchrana breznianskej nemocnice a jej udržanie v kategórii II. do roku 2028. Mesto je jedným z vlastníkov nemocnice a spoločne s partnermi zrealizovali i rozsiahle rekonštrukcie viacerých oddelení.
V meste sa podarilo zrekonštruovať a vybudovať viac ako 220.000 štvorcových metrov ciest a chodníkov či postaviť 120 mestských, cenovo dostupných bytov a začať výstavbu ďalších 50 bytov. Rovnako zrekonštruovať všetky materské a základné školy, obnoviť športoviská, vybudovať nové detské ihriská a na začiatok jesene plánujú otvorenie komplexne zrekonštruovanej mestskej plavárne.
„Vybudovali sme nový Domov pre seniorov a denný stacionár Boženka, oddychovú zónu Banisko so zvernicou, viac ako 27 kilometrov cyklochodníkov a najdlhšiu, najvyššie položenú cyklolávku na Slovensku. Postavili sme novú kompostáreň, obnovili významné kultúrne pamiatky, rekonštruujeme mestský úrad a pripravujeme obnovu historickej radnice. Postupne pokračujeme aj v obnove mestského hotela Ďumbier. Je to len zlomok práce, ktorú sa nám za uplynulé roky podarilo urobiť,“ zhrnul súčasný primátor.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 24. októbra.