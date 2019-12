Primátor bude mať nižší plat, ušetrené financie pôjdu pre mládež

Partizánske 21. decembra (TASR) - Primátor Partizánskeho Jozef Božik bude mať od budúceho roka nižší plat o 15 percent. Na jeho návrh to odobrili mestskí poslanci na svojom mimoriadnom rokovaní tento týždeň. K tomuto kroku sa rozhodol pre vyššie výdavky samosprávy v súvislosti s legislatívnymi opatreniami. Ušetrené financie z jeho platu pôjdu pre aktivity detí, mládeže a seniorov v meste.



"Mesto Partizánske rieši neúnosnú situáciu pokiaľ ide o krátenie podielových daní a všetky opatrenia sociálneho charakteru vlády, ktoré súborne zobrali z mesta 1,3 milióna eur. Toto sme museli riešiť jednak zvyšovaním daní a krátením dotačných schém," uviedol pre TASR Božik.



V tejto súvislosti sa podľa jeho slov rozhodol vzdať sa časti svojho platu a vytvoriť novú štruktúru pod názvom Limit primátora s podtextom nižší plat primátora pre deti, mládež a seniorov.



Primátor bude mať mzdu nižšiu o 15 percentuálnych bodov. Doposiaľ bola pohyblivá časť jeho platu na úrovni 50 percent, od 1. januára 2020 to bude 35 percent. Mesačne aj s odvodmi to predstavuje 658,22 eura a ročne je to 7890,64 eura.



Za nižší plat pre primátora hlasovalo zo 16 prítomných poslancov 14, jeden bol proti a jeden sa zdržal.



Božik sa od roku 2011 vzdáva odmeny poslanca vyššieho územného celku, zároveň odovzdáva časť svojej mzdy.



Mimoriadne rokovanie zvolal primátor najmä pre schválenie dotácií pre technické služby mesta.