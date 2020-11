Primátor Čadce: Prvenstvo v počte pozitívne testovaných nás neteší

Čadca 7. novembra (TASR) – Prvenstvo v počte pozitívne testovaných ľudí na nový koronavírus v prvom kole celoplošného testovania primátora Čadce Milana Guru neteší. Súvisí to podľa neho s tým, že Čadca je prihraničné mesto a Kysučania pendlujú za prácou do susedných štátov, kde je epidemiologická situácia aktuálne veľmi vážna. Povedal to v sobotu počas návštevy odberného miesta na čadčianskom kúpalisku.



"Susedíme s Českou i Poľskou republikou, je tu dopravná križovatka. V Česku je situácia veľmi vážna, sú tu aj rodinné kontakty, preto je samozrejme, že vírus sa šíri," skonštatoval Gura.



Testovanie na ochorenie COVID-19 je v Čadci na 16 odberných miestach v interiéri aj exteriéri. Podľa primátora sa začalo bez problémov, v jednotlivých odberných tímoch sú v prípade potreby pripravení náhradníci. "Testovacie miesta sú rozmiestnené nielen podľa volebných okrskov, ale aj v miestach, ktoré podľa hygienikov sú bezpečné," dodal Gura.



V 45 okresoch sa v sobotu začalo druhé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19. Ide o tzv. červené okresy, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v minulotýždňovom prvom kole testovania hranicu 0,7 percenta. Certifikát z testovania umožňuje uplatniť si od pondelka (9. 11.) výnimku zo zákazu vychádzania platného do 14. novembra.