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Primátor Cs. Orosz započal na čele Šamorína tretie funkčné obdobie
Mestskí poslanci rozhodli o zriadení odborných komisií a určili sobášiacich poslancov.
Autor TASR
Šamorín 29. novembra (TASR) - Primátor Csaba Orosz započal na čele Šamorína v okrese Dunajská Streda tretie funkčné obdobie. Na pondelkovom (23. 11.) ustanovujúcom zasadnutí zložil slávnostný sľub, rovnako aj zvolení poslanci tamojšieho mestského zastupiteľstva. Mesto o tom informovalo na svojom webe.
V príhovore Orosz vyzdvihol význam dôsledného budovania a dlhodobého plánovania. „Poukázal na to, že blízkosť hlavného mesta predstavuje vážnu výzvu, preto vedenie mesta aj naďalej prísne obmedzuje výstavbu, aby ochránilo zelený, ľudský rozmer a jedinečný charakter Šamorína,“ uvádza sa na webe mestskej samosprávy. Za priority označil bezpečnosť a blahobyt obyvateľov.
Mestskými poslancami sú Ľudovít Ürge, Péter Varju, Évi Pálinkás, Gábor Veres, Zoltán Faragó, Roland Fekete, Renáta Varga, Márton Domsitz, Pavel Élesztős, Csaba Hideghéthy, Arpád Fazekas, Tibor Duducz, Henrieta Balheimová, Štefan Valocsay (všetci Maďarská aliancia). Ako nezávislý kandidát uspel Marian Bölcs.
Mestskí poslanci rozhodli o zriadení odborných komisií a určili sobášiacich poslancov. Funkciu viceprimátora bude aj v nasledujúcich štyroch rokoch zastávať Gábor Veres. Ustanovujúce zasadnutie sa skončilo slávnostným koncertom komorného orchestra Harmonia Classica.
V príhovore Orosz vyzdvihol význam dôsledného budovania a dlhodobého plánovania. „Poukázal na to, že blízkosť hlavného mesta predstavuje vážnu výzvu, preto vedenie mesta aj naďalej prísne obmedzuje výstavbu, aby ochránilo zelený, ľudský rozmer a jedinečný charakter Šamorína,“ uvádza sa na webe mestskej samosprávy. Za priority označil bezpečnosť a blahobyt obyvateľov.
Mestskými poslancami sú Ľudovít Ürge, Péter Varju, Évi Pálinkás, Gábor Veres, Zoltán Faragó, Roland Fekete, Renáta Varga, Márton Domsitz, Pavel Élesztős, Csaba Hideghéthy, Arpád Fazekas, Tibor Duducz, Henrieta Balheimová, Štefan Valocsay (všetci Maďarská aliancia). Ako nezávislý kandidát uspel Marian Bölcs.
Mestskí poslanci rozhodli o zriadení odborných komisií a určili sobášiacich poslancov. Funkciu viceprimátora bude aj v nasledujúcich štyroch rokoch zastávať Gábor Veres. Ustanovujúce zasadnutie sa skončilo slávnostným koncertom komorného orchestra Harmonia Classica.