Primátor D. Kubína J. Prílepok začal svoje druhé funkčné obdobie

Dolný Kubín 28. novembra (TASR) – Mesto Dolný Kubín povedie nasledujúce štyri roky Ján Prílepok, v pondelok sa opätovne ujal funkcie primátora. Pôjde o jeho druhé funkčné obdobie. Sľub zložilo aj všetkých 19 mestských poslancov.



Ako uviedol primátor, vedenie mesta i novozvolení poslanci sa ujímajú svojho mandátu uprostred turbulentnej doby. "Čelíme celospoločenským dosahom pandémie, vojny a extrémom v energetike, no veľmi vážne na nás doliehajú aj legislatívne zmeny. Tie majú reálne negatívne dosahy na obyvateľov. To všetko bez štandardného legislatívneho procesu, potrebných dát, vyhodnotenia dôsledkov či zmysluplnej komunikácie so samosprávou," podotkol.



Staronový šéf dolnokubínskej radnice dodal, že sa v najbližšom období chce sústrediť na dokončenie všetkých rozbehnutých projektov a pracovať na príprave ďalších. Od zastupiteľstva očakáva podporu nápadov a projektov, ktoré mesto posunú dopredu. Svojím zastupovaním Prílepok poveril Matúša Lakoštíka.



Ostatné komunálne voľby priniesli do Dolného Kubína zmenu obsadenia poslaneckých lavíc. V 19-člennom mestskom zastupiteľstve majú deväť poslaneckých kresiel nezávislí kandidáti, šesť KDH, dve SaS a po jednom mandáte majú Občianska konzervatívna strana a Starostovia a nezávislí kandidáti.