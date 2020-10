Primátor D. Kubína vyzval ľudí nenechať si test na poslednú chvíľu

Dolný Kubín 25. októbra (TASR) – Primátor Dolného Kubína Ján Prílepok vyzval obyvateľov mesta, ktorí majú záujem o testovanie na ochorenie COVID-19, aby to nenechávali na poslednú chvíľu a prišli na odberné miesto čím skôr. Uviedol to v nedeľu v Dolnom Kubíne.



"Armáda nám avizovala, že posledný možný vstup do odberného miesta bude o 19.30 h. Odberný proces síce trvá 3 minúty, no na výsledok sa čaká 20 až 30 minút. Pokiaľ si to veľké percento ľudí nechá na poslednú chvíľu, nebude v kapacitných možnostiach armády ani zdravotníkov, aby testovanie stihli," povedal Prílepok pre TASR.



Doterajšia účasť obyvateľstva na testovaní v Dolnom Kubíne sa podľa primátora dostala nad 70 percent. "Nevieme však presné štatistiky, či ide čisto o obyvateľov mesta alebo aj o okolitých obcí," konkretizoval.



Primátor vyzdvihol všetky odberné tímy v meste. "Obrovský nápor, krátky čas na prípravu, ale aj dlhé hodiny v ochranných oblekoch zvládali veľmi dobre," zhodnotil.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka (23. 10.) do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Na akcii sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Odberné miesta sú otvorené v čase 8.00 h až 12.00 h a 13.00 h až 20.00 h. Počas troch dní by sa malo otestovať 180.000 osôb. Za piatok a sobotu (24. 10.) sa podarilo otestovať dovedna 121.518 ľudí, infekčných ich bolo 4432.