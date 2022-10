Primátor Detvy J. Šufliarský kandiduje na tento post po siedmy raz

Detva 8. októbra (TASR) – Súčasný primátor mesta Detva Ján Šufliarský kandiduje na tento post aj naďalej, o priazeň voličov sa tak bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať po siedmy raz. TASR to potvrdil hovorca mesta Detva Milan Suja s tým, že Šufliarský je primátorom od roku 1999, keď boli komunálne voľby v decembri v roku 1998.



Primátor uviedol, že dokončiť chce viaceré investičné akcie, ktoré má mesto rozpracované, i pokračovať v ďalších projektoch. "Rozhodol som sa aj na základe vyhodnotenia práce mesta v súčasnom volebnom období, keď sa nám podarilo získať pre mesto takmer osem miliónov eur z rôznych fondov," spomenul pre TASR s tým, že Detva je dlhodobo finančne zdravé mesto. "Patrí medzi okresné mestá s najnižšími mestskými daňami a najnižším úverovým zaťažením," podotkol.



Ako dodal, medzi jeho priority patrí pokračovanie vo výstavbe ďalších nájomných bytov, najmä pre mladé rodiny. Podľa jeho slov je to aj vytvorenie podmienok na výstavbu bytov do osobného vlastníctva a výstavbu rodinných domov. "Mesto by malo naďalej vytvárať dobré podmienky pre investorov a na vznik nových pracovných miest," konštatoval. Doplnil, že pokračovať by chcel aj v budovaní cestnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti.



Šufliarský zdôraznil, že vždy kandidoval na post primátora ako nezávislý, mal však pri sebe spolupracovníkov a kandidátov na poslancov. "Podporovali moju kandidatúru a pripravovali sme spoločný volebný program, ktorý sme sa snažili po voľbách uskutočniť," uzavrel.



Do komunálnych volieb idú v Detve traja kandidáti, okrem Šufliarského sú to mestskí poslanci Branislav Baran a Jozef Výbošťok. Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.