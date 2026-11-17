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Primátor Dunajskej Stredy Z. Hájos a poslanci zložili slávnostný sľub
Hájos je primátorom mesta od apríla 2009.
Autor TASR
Dunajská Streda 17. novembra (TASR) - Primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos a poslanci tamojšieho mestského zastupiteľstva zložili v utorok slávnostný sľub. Väčšinu v 21-člennom poslaneckom zbore má Maďarská aliancia s počtom 15 poslancov.
Hájos je primátorom mesta od apríla 2009. Októbrové voľby vyhral so ziskom 4259 hlasov, čo predstavuje 62,85 percenta. Jeho jediný protikandidát Tomáš Miške získal 2517 platných hlasov (37,14 percenta). Zástupcami primátora sú Attila Karaffa a Juraj Puha.
Vo voľbách poslancov mesta Dunajská Streda uspeli Krisztián Nagy, Alexander Szalonnás, Walter Heringes, Miriam Pénteková, Attila Karaffa, László Szabó, Tünde Kevická, Ivan Nagy, Juraj Puha, Szabolcs Hodosy, Ákos Horony, Alexander Dakó, Károly Földes, György Bugár a Pavol Sebök (všetci Maďarská aliancia). Ako nezávislí boli zvolení Tünde Brunczviková, Róbert Viola, Zoltán Horváth a Roland Hakszer. V rámci koalície PS, Maďarské fórum, SaS, Hnutie Slovensko, Demokrati uspeli Tomáš Miške a Erika Szelle.
Hájos je primátorom mesta od apríla 2009. Októbrové voľby vyhral so ziskom 4259 hlasov, čo predstavuje 62,85 percenta. Jeho jediný protikandidát Tomáš Miške získal 2517 platných hlasov (37,14 percenta). Zástupcami primátora sú Attila Karaffa a Juraj Puha.
Vo voľbách poslancov mesta Dunajská Streda uspeli Krisztián Nagy, Alexander Szalonnás, Walter Heringes, Miriam Pénteková, Attila Karaffa, László Szabó, Tünde Kevická, Ivan Nagy, Juraj Puha, Szabolcs Hodosy, Ákos Horony, Alexander Dakó, Károly Földes, György Bugár a Pavol Sebök (všetci Maďarská aliancia). Ako nezávislí boli zvolení Tünde Brunczviková, Róbert Viola, Zoltán Horváth a Roland Hakszer. V rámci koalície PS, Maďarské fórum, SaS, Hnutie Slovensko, Demokrati uspeli Tomáš Miške a Erika Szelle.