Primátor Fiľakova Attila Agócs bude opätovne kandidovať

Fiľakovo 30. júna (TASR) – Primátor mesta Fiľakovo v okrese Lučenec Attila Agócs chce v jesenných komunálnych voľbách obhájiť svoj post. Kandidovať bude za stranu Aliancia. Informoval o tom v stredu (29. 6.) večer na sociálnej sieti, kde predstavil aj 13 kandidátov na mestských poslancov.



Agócs je primátorom Fiľakova druhé funkčné obdobie, ako však uviedol, pracovných úloh je ešte dostatok. "Na dlhšie obdobie dopredu vidím, čo treba ešte v meste rozvíjať, čo dať do poriadku," uviedol súčasný primátor.



Pre rozvoj mesta je podľa jeho slov podstatné i mestské zastupiteľstvo, do svojho tímu preto k deviatim súčasným poslancom zvolili štyroch nových kandidátov. "Aby sme predišli možným národnostným obavám, chcem verejne deklarovať, že naďalej mienime pracovať v prospech všetkých občanov mesta," dodal Agócs.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.