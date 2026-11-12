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Primátor Fiľakova Attila Agócs sa po štvrtý raz ujal funkcie
Za svojho zástupcu si primátor vybral Attilu Visnyaiho, ktorý bol vo funkcii viceprimátora aj uplynulých osem rokov.
Autor TASR
Fiľakovo 12. novembra (TASR) - V meste Fiľakovo v okrese Lučenec sa v stredu (11. 11.) konalo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ). Slávnostný sľub na ňom zložili zvolení mestskí poslanci, funkcie sa po štvrtý raz ujal aj primátor Attila Agócs (Maďarská aliancia).
Agócs vo svojom príhovore po zložení sľubu poznamenal, že účasť v októbrových voľbách, ktorá vo Fiľakove nepresiahla 28 percent, bola napriek súboju troch kandidátov o post primátora opäť nízka, poďakoval však všetkým zúčastneným voličom. Pozitívne vníma aj zisk 92 percent hlasov. „Je to potvrdenie toho, že cesta, po ktorej kráčame, je správna,“ skonštatoval primátor Fiľakova.
Za svojho zástupcu si primátor vybral Attilu Visnyaiho, ktorý bol vo funkcii viceprimátora aj uplynulých osem rokov. „Táto pokojná kontinuita dáva stabilný základ pre ďalší rozvoj mesta, ako aj riešenie množstva vážnych tém v oblasti bezpečnosti i zabezpečovania pokojného spolunažívania troch tunajších národov a národností,“ skonštatoval Agócs.
Podľa primátora sa bude musieť radnica v nasledujúcich štyroch rokoch vyrovnať najmä s neistým financovaním samospráv, ale tiež s dôsledkami ubúdajúceho počtu obyvateľov v celom regióne. „Už teraz cítime, že v nasledujúcich rokoch budeme musieť balansovať medzi rozvojovými krokmi našich strednodobých stratégií a momentálnymi potrebami obyvateľstva,“ povedal Agócs s tým, že v prvých dvoch rokoch plánuje mesto dokončiť rozbehnuté investičné projekty. „Potom sa pravdepodobne budeme musieť prispôsobovať aktuálnym možnostiam,“ doplnil primátor.
Svojich funkcií sa na ustanovujúcom zasadnutí MsZ ujali aj zvolení mestskí poslanci. V 13-člennom zastupiteľstve budú najbližšie roky sedieť Róbert Rubint, Ladislav Fehér, Margita Oroszová, Attila Visnyai, Alexander Mede, Teréz Zupko, Dávid Szvorák, Zoltán Anderko, Tímea Tankina Tóth a Erik Kelemen kandidujúci za Maďarskú alianciu. Do MsZ sa dostali aj traja nezávislí kandidáti, a to Katarína Melicher Dalžufóová, Dávid Mák a Ladislav Flachbart.
Ustanovujúce zasadnutie MsZ ďalej pokračovalo vytvorením a obsadením jednotlivých komisií či voľbou členov mestskej rady. Tú budú tvoriť Margita Oroszová, Róbert Rubint, Dávid Szvorák a Tímea Tankina Tóth. Zastupiteľstvo hlasovalo aj o zvýšení platu primátora, ktorý navýšili o približne 27 percent. Nároku na preplatenie nevyčerpanej dovolenky za predchádzajúce funkčné obdobie sa primátor vzdal.
Agócs vo svojom príhovore po zložení sľubu poznamenal, že účasť v októbrových voľbách, ktorá vo Fiľakove nepresiahla 28 percent, bola napriek súboju troch kandidátov o post primátora opäť nízka, poďakoval však všetkým zúčastneným voličom. Pozitívne vníma aj zisk 92 percent hlasov. „Je to potvrdenie toho, že cesta, po ktorej kráčame, je správna,“ skonštatoval primátor Fiľakova.
Za svojho zástupcu si primátor vybral Attilu Visnyaiho, ktorý bol vo funkcii viceprimátora aj uplynulých osem rokov. „Táto pokojná kontinuita dáva stabilný základ pre ďalší rozvoj mesta, ako aj riešenie množstva vážnych tém v oblasti bezpečnosti i zabezpečovania pokojného spolunažívania troch tunajších národov a národností,“ skonštatoval Agócs.
Podľa primátora sa bude musieť radnica v nasledujúcich štyroch rokoch vyrovnať najmä s neistým financovaním samospráv, ale tiež s dôsledkami ubúdajúceho počtu obyvateľov v celom regióne. „Už teraz cítime, že v nasledujúcich rokoch budeme musieť balansovať medzi rozvojovými krokmi našich strednodobých stratégií a momentálnymi potrebami obyvateľstva,“ povedal Agócs s tým, že v prvých dvoch rokoch plánuje mesto dokončiť rozbehnuté investičné projekty. „Potom sa pravdepodobne budeme musieť prispôsobovať aktuálnym možnostiam,“ doplnil primátor.
Svojich funkcií sa na ustanovujúcom zasadnutí MsZ ujali aj zvolení mestskí poslanci. V 13-člennom zastupiteľstve budú najbližšie roky sedieť Róbert Rubint, Ladislav Fehér, Margita Oroszová, Attila Visnyai, Alexander Mede, Teréz Zupko, Dávid Szvorák, Zoltán Anderko, Tímea Tankina Tóth a Erik Kelemen kandidujúci za Maďarskú alianciu. Do MsZ sa dostali aj traja nezávislí kandidáti, a to Katarína Melicher Dalžufóová, Dávid Mák a Ladislav Flachbart.
Ustanovujúce zasadnutie MsZ ďalej pokračovalo vytvorením a obsadením jednotlivých komisií či voľbou členov mestskej rady. Tú budú tvoriť Margita Oroszová, Róbert Rubint, Dávid Szvorák a Tímea Tankina Tóth. Zastupiteľstvo hlasovalo aj o zvýšení platu primátora, ktorý navýšili o približne 27 percent. Nároku na preplatenie nevyčerpanej dovolenky za predchádzajúce funkčné obdobie sa primátor vzdal.