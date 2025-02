Primátor Gelnice žiada riešenia problémov s neprispôsobivými občanmi

Gelnica 11. februára (TASR) - Primátor Gelnice Dušan Tomaško upozorňuje na systémové zlyhania a potrebu aktívne riešiť problémy s neprispôsobivými obyvateľmi vrátane detí. Obrátiť sa chce tiež na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity či ďalšie štátne orgány. Pre TASR to povedal aj v súvislosti s nedeľnou (9. 2.) tragédiou, keď v centre mesta horel človek, ktorý na následky zranení zomrel. Podpáliť ho malo dieťa.Primátor poukázal na to, že dlhodobo evidujú problémy s neprispôsobivými občanmi, a to najmä z marginalizovanej rómskej komunity nevynímajúc maloletých.povedal.Podľa jeho slov sa mesto dlhodobo snaží pomôcť zlepšiť život rómskej komunity, a to aj prostredníctvom rôznych projektov.dodal. V tejto oblasti podľa Tomaška štát dlhodobo zlyháva a chýbajú prostriedky, pomocou ktorých by mohli rôzne negatívne javy, ako napríklad šikanu, žobranie či obťažovanie seniorov, úspešne riešiť.V nedeľu ráno horel v centre Gelnice 28-ročný muž, zraneniam v pondelok (10. 2.) podľahol. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví. Podľa jej doterajších zistení mala oblečenie muža úmyselne podpáliť maloletá osoba.