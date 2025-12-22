< sekcia Regióny
Primátor Hlohovca I. Baranovič avizuje opätovnú kandidatúru
Baranovič je primátorom Hlohovca prvé volebné obdobie.
Autor TASR
Hlohovec 22. decembra (TASR) - O post primátora Hlohovca sa bude v budúcoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať súčasný primátor mesta Ivan Baranovič. Pre TASR to uviedol s tým, že do volieb pôjde ako nezávislý kandidát.
„Mojím cieľom je nadviazať na dobrú kondíciu a výsledky mesta aj v roku 2026 a pokračovať v rozvoji Hlohovca ako moderného, funkčného a sociálne zodpovedného mesta. Mesta, ktoré myslí na kvalitu života všetkých generácií, podporuje kultúru a šport a aktívne chráni životné prostredie,“ podčiarkol.
Baranovič je primátorom Hlohovca prvé volebné obdobie. V komunálnych voľbách v roku 2022 vyhral súboj s dovtedajším primátorom mesta Miroslavom Kollárom. Baranovič získal 3704 a Kollár 3020 voličských hlasov.
„Mojím cieľom je nadviazať na dobrú kondíciu a výsledky mesta aj v roku 2026 a pokračovať v rozvoji Hlohovca ako moderného, funkčného a sociálne zodpovedného mesta. Mesta, ktoré myslí na kvalitu života všetkých generácií, podporuje kultúru a šport a aktívne chráni životné prostredie,“ podčiarkol.
Baranovič je primátorom Hlohovca prvé volebné obdobie. V komunálnych voľbách v roku 2022 vyhral súboj s dovtedajším primátorom mesta Miroslavom Kollárom. Baranovič získal 3704 a Kollár 3020 voličských hlasov.