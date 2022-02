Primátor Hlohovca Miroslav Kollár ohlásil opätovnú kandidatúru

Hlohovec 7. januára (TASR) - Primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár, ktorý je tiež predsedom strany SPOLU – občianska demokracia, ohlásil zámer opäť sa uchádzať v blížiacich sa komunálnych voľbách o dôveru voličov. Informoval o tom na sociálnej sieti. O post sa uchádza, ako uviedol, v zložitej situácii, v roku, keď sa v meste bude realizovať náročná oprava poškodeného cestného mosta spojená so šesťmesačnou úplnou uzáverou hlavného ťahu z Hlohovca.



„Robiť takú veľkú rekonštrukciu vo volebnom roku vraj nie je zvykom, no bezpečnosť ľudí je pre nás dôležitejšia než akékoľvek voľby. Zvládli sme pandémiu, zvládneme aj rekonštrukciu mosta,“ uviedol Kollár. Oprava sa uskutoční v réžii Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Uplynulých osem rokov hodnotí Kollár ako najnaplnenejšie a najužitočnejšie roky života. „Spolu s tímom ľudí na mestskom úrade, v mestských spoločnostiach či školách sme odviedli kus práce. A hoci sme poctivo naplnili takmer celý náš osemročný program, práca na lepšom Hlohovci sa nekončí. Príkladom je aj spomínaný most. Dopravná situácia trápi podľa minuloročného prieskumu viac ako tri štvrtiny Hlohovčanov, preto máme s TTSK pripravené úpravy na hlavnom cestnom ťahu, ktoré skrátia dopravné zápchy pred Hlohovcom. Najskôr ale musíme opraviť most,“ uviedol Kollár.



Doterajšiu skúsenosť s parlamentnou politikou ako poslanec Národnej rady SR vníma ako poučnú. „Pred dvoma rokmi som do toho išiel s ambíciou pomôcť rozvoju regiónov, aj ostatným primátorom a starostom, aby mohli ešte lepšie slúžiť svojim občanom v ich mestách a dedinách. Po skúsenosti s vládnym chaosom v Bratislave konštatujem, že najväčší zmysel má predsa len práca dolu, v mestách, kde človek môže reálne pomáhať ľuďom žiť lepšie životy,“ konštatoval Kollár.



Posledné roky Kollára, ako uvádza, veľa naučili. "Možno aj vďaka pandémii, ktorá nás postavila pred dovtedy nepoznané výzvy, som, dúfam, o čosi zmúdrel. Pochopil som, že aj najlepšie myslené zmeny treba robiť citlivejšie, treba ich detailnejšie a trpezlivejšie vysvetľovať a treba prizvať k spolupráci naozaj všetkých, ktorí to s Hlohovčanmi a Hlohovcom myslia dobre.“



Miroslav Kollár ohlásil kandidatúru na primátora v Hlohovci ako prvý kandidát.