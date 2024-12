Primátor Hlohovca nepodpíše uznesenia o vystúpení zo ZMOS-u

Hlohovec 20. decembra (TASR) - Primátor Hlohovca Ivan Baranovič nepodpíše uznesenia mestského zastupiteľstva o vystúpení mesta zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a vstupe do Únie miest Slovenska (ÚMS). Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti.



"Aktuálne je ZMOS hlavnou organizáciou a hlavným partnerom pri rokovaniach s vládou SR o veciach týkajúcich sa samospráv. Už len tento argument je dôvodom, aby som nepodpísal toto uznesenie, pretože je zjavne nevýhodné pre Hlohovec," zdôraznil Baranovič.



Poukázal tiež na to, že ÚMS si schválila zákaz dvojitého členstva, čiže obec nemôže byť súčasne členom ZMOS-u a ÚMS. "Toto spôsobilo nasledovné - Únia miest stratila v priebehu roka 36 členov. V roku 2023 mala únia 60 členov a teraz je to len 24. Oproti tomu ZMOS zastupuje 2787 miest a obcí na Slovensku," podotkol.



Doplnil, že ZMOS aktuálne pripravuje dokument o reforme samospráv na Slovensku, pričom tento dokument realizuje v spolupráci s SK8. Dodal, že ZMOS pravidelne posiela poslancom informácie na ich maily.



Minulotýždňové hlasovanie hlohovského mestského zastupiteľstva inicioval opozičný poslanec Miloslav Drgoň. Mestá majú podľa neho odlišné záujmy ako malé obce, a tak môže Hlohovec cez ÚMS jednoduchšie presadzovať svoje zámery. Poslanci na minulotýždňovom zastupiteľstve pôvodne odsúhlasili vstup do ÚMS v termíne od 1. januára 2025.