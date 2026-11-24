< sekcia Regióny
Primátor Holíča Boris Bízek sa ujal funkcie, sľub zložilo 15 poslancov
Ustanovujúce zasadnutie malo slávnostný charakter. Pracovnú časť mestského zastupiteľstva presunuli na najbližšie riadne zasadnutie.
Autor TASR
Holíč 24. novembra (TASR) - Nového primátora Holíča Borisa Bízka uviedli v pondelok (23. 11.) do funkcie na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Vo vedení mesta vystriedal Zdenka Čambala, ktorý stál na jeho čele nepretržite päť volebných období po dobu 20 rokov. Sľub zložilo aj všetkých 15 zvolených poslancov.
Odchádzajúci primátor poďakoval obyvateľom, poslancom aj spolupracovníkom za podporu počas piatich volebných období. Bízek skonštatoval, že chce zostať medzi ľuďmi. Vo svojom prvom prejave poďakoval obyvateľom za dôveru a svojmu predchodcovi za dve desaťročia práce pre mesto.
Zdôraznil, že chce počúvať obyvateľov a riešiť aj každodenné problémy. „Chcem byť primátorom, ktorého budete vnímať nielen z fotografií, slávnostných podujatí alebo spoza dverí mestského úradu, ale aj naďalej v uliciach nášho mesta,“ ozrejmil.
Na zasadnutí sa zúčastnil aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Čambalovi poďakoval za 20 rokov práce a novému primátorovi pripomenul význam spolupráce, pokory a zodpovednosť funkcie. „Si volený primus, ale nikdy nezabudni, že tá veta má aj dôvetok a volá sa primus inter pares. Vždy buď, prosím ťa, prvý medzi rovnými,“ odkázal Bízkovi.
Ustanovujúce zasadnutie malo slávnostný charakter. Pracovnú časť mestského zastupiteľstva presunuli na najbližšie riadne zasadnutie.
Odchádzajúci primátor poďakoval obyvateľom, poslancom aj spolupracovníkom za podporu počas piatich volebných období. Bízek skonštatoval, že chce zostať medzi ľuďmi. Vo svojom prvom prejave poďakoval obyvateľom za dôveru a svojmu predchodcovi za dve desaťročia práce pre mesto.
Zdôraznil, že chce počúvať obyvateľov a riešiť aj každodenné problémy. „Chcem byť primátorom, ktorého budete vnímať nielen z fotografií, slávnostných podujatí alebo spoza dverí mestského úradu, ale aj naďalej v uliciach nášho mesta,“ ozrejmil.
Na zasadnutí sa zúčastnil aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Čambalovi poďakoval za 20 rokov práce a novému primátorovi pripomenul význam spolupráce, pokory a zodpovednosť funkcie. „Si volený primus, ale nikdy nezabudni, že tá veta má aj dôvetok a volá sa primus inter pares. Vždy buď, prosím ťa, prvý medzi rovnými,“ odkázal Bízkovi.
Ustanovujúce zasadnutie malo slávnostný charakter. Pracovnú časť mestského zastupiteľstva presunuli na najbližšie riadne zasadnutie.