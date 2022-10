Primátor Hriňovej S. Horník kandiduje na tento post po štvrtý raz

Hriňová 9. októbra (TASR) – Súčasný primátor mesta Hriňová v Detvianskom okrese Stanislav Horník kandiduje na tento post aj naďalej, o priazeň voličov sa tak bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať po štvrtý raz. TASR to potvrdil s tým, že nadviazať chce na už dosiahnuté ciele v rámci rozvoja mesta.



Pripomenul, že do volieb ide ako nezávislý kandidát. "S podporou voličov chcem obhájiť aj mandát poslanca Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja," spomenul.



Predchádzajúce volebné obdobie od roku 2018 do 2022 bolo podľa neho pre Hriňovú obdobím rozvoja. "Po štvrťstoročí sa nám podarilo obnoviť a vybudovať novú infraštruktúru na šport a voľný čas, odkrajovať z technologického dlhu na rozsiahlej sieti miestnych komunikácií a v správe budov," zhrnul. Ako dodal, podarilo sa aj zaviesť zmeny v zabezpečovaní verejnej dopravy, územnom plánovaní a samospráva obstála aj v krízových situáciách. "Práca pre naše mesto a kraj ma neustále napĺňajú," vyhlásil s tým, že pre občanov pripravil aj odpočet práce, aj program na nadchádzajúce obdobie rokov 2022 až 2026.



Primátor si podľa vlastných slov uvedomuje, že mesto čaká ešte veľa práce pri riešení modernizácie. "Do náročného obdobia, ktoré na nás čaká, ponúkam skúsenosť a odbornosť z predchádzajúcich období," uzavrel.



O post primátora mesta Hriňová sa budú v jesenných komunálnych voľbách uchádzať dvaja kandidáti. Okrem súčasného primátora Stanislava Horníka je to Erika Marková, ktorú podporuje koalícia Republika a Smer-SD. Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.