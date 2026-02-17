Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Primátor Hriňovej Stanislav Horník bude na jeseň obhajovať post

Primátor Hriňovej Stanislav Horník. Foto: TASR - Martin Baumann

Dodal, že do volieb pôjde ako nezávislý kandidát.

Autor TASR
Hriňová 17. februára (TASR) - Súčasný primátor mesta Hriňová v Detvianskom okrese Stanislav Horník bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať svoj post. O priazeň voličov sa tak bude uchádzať po piaty raz. TASR o tom informoval s tým, že nadviazať chce na už dosiahnuté ciele v rámci rozvoja mesta.

Dodal, že do volieb pôjde ako nezávislý kandidát. „S podporou voličov chcem obhájiť aj mandát poslanca zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja,“ spomenul. Potvrdil, že práca pre mesto a aj kraj ho stále napĺňajú a teší ho každý dosiahnutý úspech.

Ako uviedol, spolu so svojím kolektívom chcú naďalej zveľaďovať Hriňovú a hľadať inovatívne riešenia pri zdolávaní nových výziev. „Do náročného obdobia, ktoré na nás čaká, ponúkam skúsenosť a odbornosť z predchádzajúcich období,“ podotkol. Reagoval, že o post primátora Hriňovej sa rozhodol opäť uchádzať po zhodnotení svojho doterajšieho pracovného pôsobenia a aj vďaka dôvere ľudí.

V roku 2026 čakajú Slovákov voľby zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú opäť spojené, konať sa teda budú v jeden deň. V roku 2022 sa konali spojené voľby prvýkrát.
.

