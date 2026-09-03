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Primátor Jozef Grapa je jediným kandidátom v Krásne nad Kysucou
Grapa vedie jedno z najmladších miest na Slovensku, ktoré si v tomto roku pripomenulo 25 rokov od udelenia štatútu mesta, od roku 2009.
Autor TASR
Krásno nad Kysucou 3. septembra (TASR) - Súčasný primátor Krásna nad Kysucou v okrese Čadca Jozef Grapa je jediným zaregistrovaným kandidátom na primátorský post v rámci jesenných komunálnych volieb. Takmer s istotou tak po voľbách vstúpi vo veku 68 rokov do svojho piateho štvorročného funkčného obdobia. Kandidovať bude ako nezávislý. Vyplýva to z informácií zo stránky mesta.
Grapa vedie jedno z najmladších miest na Slovensku, ktoré si v tomto roku pripomenulo 25 rokov od udelenia štatútu mesta, od roku 2009. Štatutárom sa stal po úmrtí primátora Jozefa Horníka a na začiatku nasledujúceho roka uspel v doplňujúcich voľbách. Doteraz sa trikrát uchádzal o primátorský post ako jediný kandidát. Volebných súperov mal len v doplňujúcich a potom aj v riadnych voľbách v roku 2010 a v roku 2018.
O poslanecké pozície v 12-člennom mestskom zastupiteľstve prejavilo záujem 33 kandidátov, z ktorých takmer polovica (16) je nezávislých. Zo súčasných 12 poslancov chce pokračovať v poslaneckej práci 11, nekandiduje len Miloš Lastovica. V zozname kandidátov je 11 žien.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Grapa vedie jedno z najmladších miest na Slovensku, ktoré si v tomto roku pripomenulo 25 rokov od udelenia štatútu mesta, od roku 2009. Štatutárom sa stal po úmrtí primátora Jozefa Horníka a na začiatku nasledujúceho roka uspel v doplňujúcich voľbách. Doteraz sa trikrát uchádzal o primátorský post ako jediný kandidát. Volebných súperov mal len v doplňujúcich a potom aj v riadnych voľbách v roku 2010 a v roku 2018.
O poslanecké pozície v 12-člennom mestskom zastupiteľstve prejavilo záujem 33 kandidátov, z ktorých takmer polovica (16) je nezávislých. Zo súčasných 12 poslancov chce pokračovať v poslaneckej práci 11, nekandiduje len Miloš Lastovica. V zozname kandidátov je 11 žien.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.