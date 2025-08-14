< sekcia Regióny
Primátor Kežmarku a starosta Ľubice rokovali o spornom území
Obaja sa plánujú o téme rozprávať s poslancami svojich zastupiteľstiev, potom by mohla nasledovať aj vzájomná komunikácia všetkých.
Kežmarok 14. augusta (TASR) - Primátor Kežmarku Ján Ferenčák a starosta obce Ľubica Ján Kapolka vo štvrtok rokovali o spornom území sídliska Juh a dohodli sa na ďalšom postupe. Obaja sa plánujú o téme rozprávať s poslancami svojich zastupiteľstiev, potom by mohla nasledovať aj vzájomná komunikácia všetkých.
„S pánom starostom sme určité riešenia vedeli nájsť, ale budú veľmi kľúčové aj postoje zastupiteľstiev. Záver tohto je taký, že sa stretneme spoločne s poslancami, čiže za mesto Kežmarok ja s poslancami mesta Kežmarok, pán starosta s poslancami obce Ľubica, a potom v ďalšom kroku by mala nasledovať aj vzájomná komunikácia všetkých, to znamená nielen štatutárov, ale poslancov mestského zastupiteľstva,“ uviedol vo videu na sociálnej sieti Ferenčák.
Primátor deklaroval, že urobí všetko pre to, aby sa našla dohoda. „Ak ju nenájdeme, tak pôjdeme jednoducho tak, ako nám zákon a situácia káže,“ skonštatoval.
Starosta Ľubice označil stretnutie za pozitívne. „Veľa sme si toho povedali a takisto sme si aj predložili nasledujúce kroky, podľa ktorých pôjdeme. Takisto skúsime, aby sa aj naši poslanci spolu začali rozprávať o tej problematike,“ povedal.
Spor o katastrálne územie medzi Ľubicou a Kežmarkom trvá už 33 rokov. Predmetné sídlisko postavili ešte v 70. a 80. rokoch minulého storočia, keď bola Ľubica mestskou časťou Kežmarku. V roku 1992 sa obec osamostatnila a mala nasledovať dohoda o usporiadaní sídliska Juh, tá však nevznikla. Okresný súd Kežmarok v závere júna zmenil hranice katastrálnych území. Táto zmena podľa mesta zasiahla približne 3200 obyvateľov. Ich trvalý pobyt je síce v Kežmarku, avšak podľa aktuálneho zápisu do katastra už patria pod obec Ľubica. Podľa radnice to spôsobuje vážne problémy v každodennom živote obyvateľov. Samospráva kompetentných vyzýva, aby konali.
