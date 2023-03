Primátor Košíc bude naďalej poberať základný plat zvýšený o 40 percent

Košice 14. marca (TASR) - Základný plat primátora Košíc Jaroslava Polačeka zostáva zvýšený o 40 percent. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) sa na utorkovom zasadnutí nestotožnilo s poslaneckým návrhom zrušiť toto zvýšenie, ktoré MsZ odobrilo v roku 2019. Primátor tak bude mesačne poberať približne 7260 eur v hrubom.



Poslanec Marek Fedoročko svoj návrh zdôvodňoval nepredložením rozpočtu mesta na tento rok či nenaplnením viacerých uznesení prijatých MsZ. "Taktiež tu máme viaceré verejne deklarované sľuby a v podstate až zavádzanie poslancov. Takýmto spôsobom by som chcel pozitívne motivovať pána primátora k tomu, aby začal plniť svoje sľuby," uviedol.



Za návrat k základnému platu primátora hlasovalo 16 poslancov, zdržalo sa 20. Proti nebol žiaden. Fedoročkov návrh kritizoval napríklad poslanec Bernard Berberich, ktorý predkladanie takýchto návrhov vníma ako pomstu či dokazovanie si sily.



Primátor označil poslanecký návrh za osobný, útočný a argumenty za zavádzajúce. Podľa jeho slov išlo o politikárčenie. "Je to populistický elaborát plný neprávd," uviedol. Tvrdí, že jeho sebareflexia je dostatočná, pričom si v čase pandémie sám navrhol zníženie platu. Dodal tiež, že primátor takéhoto mesta urobí denne aj viac ako 100 rozhodnutí. "Človek robí chyby, ale na druhej strane je podstatné, či dokážeme robiť pre ľudí, ktorí v tomto meste žijú. A ja som presvedčený, že to robíme dobre," dodal Polaček.



Plat primátora určuje zákon a odvíja sa od počtu obyvateľov. Je súčinom koeficientu a priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá sa upravuje každý rok. MsZ môže zákonom stanovený plat zvýšiť, a to najviac o 60 percent.