Primátor Košíc J. Polaček nevylučuje zvyšovanie poplatku za odpad

Košice 21. októbra (TASR) - Primátor Košíc Jaroslav Polaček nevylučuje zvyšovanie miestneho poplatku za komunálny odpad. Daň z nehnuteľností by sa od budúceho roka zvyšovať nemala. Pre TASR to uviedol v súvislosti s konsolidačným balíčkom a jeho dosahom na samosprávu.



"Pri odpadoch si treba uvedomiť, že dodávateľom služieb je súkromná spoločnosť, ktorá nám vyúčtuje sumu s DPH, ktorá sa zvyšuje o tri percentá. My ju tejto spoločnosti budeme musieť zaplatiť. Do toho vstupuje inflácia. Diskutujeme o tom, že ak upraviť všeobecne záväzné nariadenie, tak ako a v akej výške. Dnes je to naozaj otvorené," povedal.



Mesto podľa neho pripravuje rozpočet na rok 2025, do ktorého musí zahrnúť zmeny vyplývajúce z konsolidačného balíčka. Tvrdí, že Košiciam budú chýbať milióny eur. "Len samotné DPH bude pre mesto Košice znamenať v rámci služieb, ktoré si objednáva a v rámci eurofondových výziev, ktoré chceme realizovať, sumu okolo sedem miliónov eur. Musíme sa s tým popasovať tak, aby sme dokázali napredovať a aby to zároveň neovplyvnilo služby mesta," doplnil Polaček.



Parlament definitívne schválil balík opatrení na konsolidáciu verejných financií začiatkom októbra. Prezident SR Peter Pellegrini ho podpísal v piatok (18. 10.).