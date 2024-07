Primátor Košíc nepodpísal tri uznesenia z júnového zastupiteľstva

Košice 16. júla (TASR) - Primátor Košíc Jaroslav Polaček nepodpísal tri uznesenia, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom rokovaní v závere júna. Týkajú sa opatrení v súvislosti so záverečným účtom mesta za minulý rok, opravou strechy bývalej materskej školy na Sídlisku KVP a zoznamu nevyužívaných športovísk. Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke mesta.



Primátor odmietol svojím podpisom odobriť 11 opatrení MsZ na nápravu nedostatkov v záverečnom účte za rok 2023. Poslanci zahlasovali za uznesenie na základe výhrad hlavného kontrolóra k celoročnému hospodáreniu mesta.



Nepodpísanie uznesenia Polaček zdôvodnil tým, že návrhy opatrení neboli vopred odborne prerokované na príslušných komisiách MsZ. Tvrdí tiež, že prevažná časť opatrení vôbec nekorešponduje s výhradami, ktoré predložil hlavný kontrolór. Väčšinu opatrení označil za neopodstatnenú.



Polaček sa nestotožnil ani so zmenou programového rozpočtu mesta, ktorá mala riešiť havarijnú situáciu strechy bývalej škôlky na Bauerovej ulici. Ide o majetok mesta, ktorý má v správe mestská časť Sídlisko KVP. Účelový transfer z rezervného fondu mesta mal predstavovať sumu 83.203 eur, čo poslanci schválili.



"Vzhľadom na rozsah kompetencií a úloh, ktoré musí mesto zabezpečovať, je nevyhnutné ponechať v rezervnom fonde mesta finančné prostriedky na iné mimoriadne okolnosti. Ak by mesto malo vo všetkých obdobných prípadoch použiť prostriedky rezervného fondu, nezostala by mu do budúcnosti žiadna rezerva na iné nepredvídané okolnosti," uviedol primátor ako jeden z dôvodov nepodpísania uznesenia.



Nesúhlasil ani s uznesením, ktorým ho poslanci požiadali o spracovanie zoznamu nevyužívaných športovísk a športovo-rekreačných areálov, ktoré mesto vlastní, spravuje alebo využíva, a to do konca septembra. Súčasťou zoznamu mali byť aj návrhy možných riešení a alternatívy nakladania s týmto majetkom.



"Z uznesenia nie je zrejmé, o aké športoviská ide (či sa tým rozumejú verejne prístupné plochy alebo aj priestory na vykonávanie športu v uzavretých priestoroch, vrátane škôl a školských zariadení), a zároveň vzhľadom na potenciálny rozsah a aktuálne časové obdobie nie je reálne dodržanie stanoveného termínu," zdôvodnil Polaček s tým, že napriek tomu príslušný odborný útvar magistrátu pripraví predbežný zoznam športovísk a predloží ho na prerokovanie komisii športu a aktívneho oddychu MsZ.