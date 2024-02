Primátor Košíc nepodpísal väčšinu uznesení z mimoriadneho rokovania

Košice 23. februára (TASR) - Primátor Košíc Jaroslav Polaček nepodpísal väčšinu uznesení z mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ) iniciovaného poslancami, ktoré sa konalo 8. februára. Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke mesta.



Svojím podpisom neodobril výzvu poslancov na splnenie predchádzajúceho uznesenia o doplatení podielových daní mestským častiam (MČ). Primátor naďalej tvrdí, že už bolo naplnené v plnom rozsahu. Nepodpísal ani to, aby bola neuhradená suma zapracovaná do tohtoročného návrhu rozpočtu.



Výkon uznesenia je pozastavený aj v prípade doplnenia štatútu mesta, ktorým MsZ chcelo mať prostredníctvom poslaneckých preukazov oprávnený bezdotykový vstup do priestorov magistrátu.



Primátor sa nestotožnil ani so zmenou rokovacieho poriadku. "Zmena rokovacieho poriadku je pre mesto zjavne nevýhodná, pretože ak mali byť naplánované zasadnutia MsZ každé dva mesiace, jedno zo zasadnutí by bolo naplánované v mesiaci júl alebo august, čo sú mesiace, keď je náročné zabezpečiť dostatočnú prítomnosť poslancov, a teda už teraz možno pochybovať o efektivite takéhoto termínu," uviedol Polaček v odôvodnení nepodpísania tohto uznesenia.



Odmietol odobriť aj odvolanie viceprimátora Marcela Gibódu z predstavenstva Košickej futbalovej arény a oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit Košice. Primátor nepodpísanie uznesenia obhajoval okrem iného aj tým, že stanovený termín odvolania bol nevykonateľný, keďže o ňom rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti a na jeho zvolanie je potrebné dodržať stanovené lehoty.



Nepodpísal sa ani pod vyslovenie nedôvery, ktoré mu poslanci prejavili uznesením. Išlo o symbolické gesto poslancov. "Primátor nezodpovedá politicky MsZ a žiadny zákon nedáva zastupiteľstvu kompetenciu vysloviť primátorovi nedôveru," uviedol s tým, že uznesenie nepodpísal z dôvodu rozporu so zákonom.



Pre nepodpísanie primátorom je takisto pozastavený výkon uznesenia, ktorým ho poslanci žiadali o informácie o stave strategických projektov mesta z minulého roka vrátane harmonogramov, rozpočtov, stavebných denníkov, dodatkov k zmluvám, autorov projektovej dokumentácie, ako aj všetky dohody o prácach a príkazné zmluvy vzťahujúce sa na dané projekty. "Úloha vyplývajúca z predmetného uznesenia je zjavne nevýhodná pre mesto, keďže z nej vyplýva nadmerná administratívno-personálna záťaž vzhľadom na rozsiahlosť a termín požiadavky. Uznesenie je takisto nezákonné, pretože v rámci rozsahu informácií požadovaných ku každému projektu sú uvedené aj informácie obsahujúce osobné údaje, ktoré mesto nie je oprávnené poskytnúť," zdôvodnil primátor.



Zo zásadnejších bodov rokovania podpísal len zmenu štatútu mesta, ktorá okrem iného stanovuje pevný vzorec na vyplácanie podielových daní pre MČ.