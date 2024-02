Primátor Košíc odobril zmenu štatútu mesta,predložil aj návrh rozpočtu

Košice 21. februára (TASR) - Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček podpísal uznesenie o zmene štatútu mesta, ktoré schválili poslanci na februárovom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že členom mestskej rady predložil aj návrh tohtoročného rozpočtu.



Po novom bude 22 košických mestských častí dostávať podielové dane podľa pevne stanoveného vzorca. Pôjde o percentuálne prerozdeľovanie vzhľadom na počet obyvateľov či rozsah vykonávaných kompetencií jednotlivých miestnych samospráv.



Mestské časti Dargovských hrdinov, Juh, Nad jazerom, Sever, Staré Mesto, Sídlisko Ťahanovce a Západ dostanú v rámci nového rozdelenia po desať percent, Luník IX 12 percent, Sídlisko KVP 15 percent a MČ Barca, Džungľa, Kavečany, Košická Nová Ves, Krásna, Lorinčík, Myslava, Pereš, Poľov, Šaca, Šebastovce, Ťahanovce a Vyšné Opátske po 28 percent. Podľa mesta tak dostanú každoročne milióny eur navyše, ktoré môžu využívať na skvalitnenie služieb pre svojich obyvateľov.



Podpísanie uznesenie víta aj predsedníčka rady starostov a starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová. "Transparentné pravidlá a mantinely zabezpečia lepšie fungovanie a partnerstvo medzi mestom a mestskými časťami. Ak sa bude dariť mestu, aj mestské časti budú mať viac. Ak to bude naopak, bude to znamenať mínus aj pre mestské častí. Tie si s týmito peniazmi budú musieť vystačiť a hospodáriť," uviedla.



Podľa návrhu rozpočtu na tento rok by mestské časti mali dostať z podielových daní oproti vlaňajšku o 3,5 milióna eur viac. Vyrovnaný rozpočet počíta so 129 miliónmi eur od štátu vo forme podielových daní, čo je o tri milióny menej ako mesto plánovalo mať v roku 2023. "Rozpočet v rámci finančných možností, ktoré máme, dokáže zaistiť rozvoj mesta. Dohodli sme sa, že sa mestská rada k tomu v najbližšej dobre stretne a vylepšíme ešte niektoré položky," doplnil Polaček.