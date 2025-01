Primátor Košíc odvolal mimoriadnu situáciu po decembrovom požiari domu

Košice 10. januára (TASR) - Košický primátor Jaroslav Polaček v piatok o 13.00 h odvolal mimoriadnu situáciu na území mesta, ktorú vyhlásil po decembrovom požiari rodinného domu v mestskej časti (MČ) Džungľa. Dôvodom je stabilizovanie situácie a ukončenie záchranných a obnovovacích prác, informoval košický magistrát.



Obyvatelia poškodeného domu, ktorí pri požiari z 11. decembra dočasne prišli o svoje obydlie, sa už podľa mesta vrátili do svojho opraveného domova.



"Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prejavili solidaritu a priložili ruku k dielu - od starostov mestských častí (MČ) Džungľa a Luník IX až po samotných poškodených obyvateľov, ktorí sa aktívne podieľali na obnove svojho domova," uviedol Polaček.



Požiar spôsobil na rodinnom dome, ktorý obývalo 21 osôb, rozsiahle škody. Zasahujúci hasiči a hliadka mestskej polície pomohli obyvateľom s hasením domu a dostali ich do bezpečia. Počas mimoriadnej situácie mesto Košice v spolupráci s MČ Luník IX zabezpečilo pre poškodených obyvateľov dočasné núdzové bývanie v priestoroch spoločenskej miestnosti miestneho úradu. Zároveň im mesto poskytlo 21 skladacích postelí a 42 prikrývok.



"Požiarom poškodený dom bol dočasne neobývateľný, no nemal porušenú statiku. Nevyhnutné opravy si obyvatelia zrealizovali svojpomocne, a to aj vďaka materiálnej pomoci MČ Luník IX a finančnej podpore MČ Džungľa," informovalo mesto.