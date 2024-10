Primátor Košíc podpísal zmluvy o dotáciách pre útulky

Košice 29. októbra (TASR) - Primátor Košíc Jaroslav Polaček v utorok slávnostne podpísal zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta pre občianske združenia (OZ) starajúce sa o túlavé a týrané zvieratá. Mesto zároveň spustilo materiálnu zbierku pre zvieracie útulky. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Mestskí poslanci ešte v auguste schválili poskytnutie dotácie vo výške 19.200 eur pre OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP), 17.500 eur pre Srdce pre mačky a 13.300 eur pre Malú farmu.



ÚVP sa aktuálne stará o 220 psov. Keďže mesto nemá zriadený svoj vlastný útulok pre opustené zvieratá, každý rok mu podľa zákona a na základe zmluvy o spolupráci poskytuje príspevok 15.000 eur na prevádzku karanténnej stanice v Haniske pri Košiciach. "Starostlivosť o psíky je náročná a nedá sa to vykrývať iba dobrovoľníkmi. Okrem dotácií nám pomáhajú aj financie, ktoré dostaneme v rámci dvoch percent z daní," uviedla Romana Šerfelová z ÚVP.



Podľa predsedníčky OZ Srdce pre mačky Kataríny Feriančikovej peniaze od mesta každoročne využívajú predovšetkým na úhradu časti nákladov veterinárnej starostlivosti. OZ Malá farma zas v súčasnosti dokončuje rekonštrukciu svojho útulku v Košiciach.



Primátor ocenil prácu OZ a zároveň vyzval verejnosť, aby prostredníctvom zbierky pre psy a mačky bez domova prispela k tomu, aby sa dobrovoľníci mohli o zvieratá postarať ešte lepšie a vytvoriť im kvalitnejšie prostredie. "Privítajú najmä konzervy, granuly, trvanlivé salámy, drevitú vlnu na podstielky, dezinfekčné prostriedky, staré posteľné plachty, staré bavlnené tričká alebo uteráky," spresnil.



Materiálnu pomoc možno nosiť do jedálne magistrátu do 5. decembra každý pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 do 16.00 h, v stredu do 17.00 h a v piatok do 14.00 h.