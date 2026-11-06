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Primátor Košíc požiadal vládu a NR o zmenu zákona pre referendum o MČ
Parlament v apríli 2026 v rámci novely zákona o meste Košice schválil ustanovenie, podľa ktorého bude mať metropola východu od roku 2030 namiesto súčasných 22 len štyri mestské časti (MČ).
Autor TASR
Košice 6. novembra (TASR) - Primátor Košíc Jaroslav Polaček požiadal listom z 22. októbra vládu SR, ministerstvo vnútra, Národnú radu SR a jej výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o podporu zmeny zákona o meste Košice. Zmena má umožniť Košičanom rozhodnúť v referende aj o zrušení všetkých mestských častí, keďže súčasný zákon s takouto možnosťou nepočíta. O liste Polačeka, ktorý vo funkcii primátora po dvoch volebných obdobiach končí, informoval v piatok košický magistrát.
Parlament v apríli 2026 v rámci novely zákona o meste Košice schválil ustanovenie, podľa ktorého bude mať metropola východu od roku 2030 namiesto súčasných 22 len štyri mestské časti (MČ). Zároveň ponechal Košiciam možnosť, aby do konca marca 2027 mohlo mestské zastupiteľstvo navrhnúť iné územné členenie za predpokladu, že s ním vysloví súhlas Rada starostov. O schválenom alternatívnom návrhu by rozhodovali obyvatelia v referende. Súčasný zákon však nepočíta s možnosťou, aby v Košiciach nebola ani jedna mestská časť.
Z výsledkov analýzy, ktorú si mesto nechalo vypracovať, vyplýva, že najvýhodnejším modelom usporiadania samosprávy v Košiciach je práve tzv. model jedného mesta bez MČ ako samostatných subjektov.
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní tejto analýzy v septembri prijalo uznesenie, ktorým žiada vládu, aby pripravila návrh zmeny zákona o meste Košice. Mesto chce, aby jeho obyvatelia mohli v referende rozhodnúť aj o variante, v ktorom by sa mesto na samostatné mestské časti vôbec nečlenilo.
„Touto zmenou sa má docieliť, aby sa o usporiadaní mestských častí rozhodlo v referende, ktoré sa uskutoční na jeseň budúceho roka spolu s voľbami do NR SR,“ informoval magistrát. Nové vedenie mesta Košice avizovalo podľa primátora Polačeka možnosť ponechať sedem mestských častí a v takom prípade nebude možné vynechať referendum. „Ak má dôjsť k uskutočneniu referenda, bolo by podľa neho vhodné, aby si v ňom obyvatelia mohli vybrať v jednej otázke z viacerých alternatív vrátane tzv. nulového variantu jednoúrovňovej samosprávy bez mestských častí, čo odporúča aj spomínaná odborná analýza,“ dodal magistrát.
Parlament v apríli 2026 v rámci novely zákona o meste Košice schválil ustanovenie, podľa ktorého bude mať metropola východu od roku 2030 namiesto súčasných 22 len štyri mestské časti (MČ). Zároveň ponechal Košiciam možnosť, aby do konca marca 2027 mohlo mestské zastupiteľstvo navrhnúť iné územné členenie za predpokladu, že s ním vysloví súhlas Rada starostov. O schválenom alternatívnom návrhu by rozhodovali obyvatelia v referende. Súčasný zákon však nepočíta s možnosťou, aby v Košiciach nebola ani jedna mestská časť.
Z výsledkov analýzy, ktorú si mesto nechalo vypracovať, vyplýva, že najvýhodnejším modelom usporiadania samosprávy v Košiciach je práve tzv. model jedného mesta bez MČ ako samostatných subjektov.
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní tejto analýzy v septembri prijalo uznesenie, ktorým žiada vládu, aby pripravila návrh zmeny zákona o meste Košice. Mesto chce, aby jeho obyvatelia mohli v referende rozhodnúť aj o variante, v ktorom by sa mesto na samostatné mestské časti vôbec nečlenilo.
„Touto zmenou sa má docieliť, aby sa o usporiadaní mestských častí rozhodlo v referende, ktoré sa uskutoční na jeseň budúceho roka spolu s voľbami do NR SR,“ informoval magistrát. Nové vedenie mesta Košice avizovalo podľa primátora Polačeka možnosť ponechať sedem mestských častí a v takom prípade nebude možné vynechať referendum. „Ak má dôjsť k uskutočneniu referenda, bolo by podľa neho vhodné, aby si v ňom obyvatelia mohli vybrať v jednej otázke z viacerých alternatív vrátane tzv. nulového variantu jednoúrovňovej samosprávy bez mestských častí, čo odporúča aj spomínaná odborná analýza,“ dodal magistrát.