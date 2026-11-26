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Primátor Kremnice považuje nahradenie vlakov autobusmi za nesystémové
ZSSK v stredu (25. 11.) informovala o vyhlásení verejnej súťaže na zabezpečenie autobusovej dopravy namiesto málo využívaných vlakov na deviatich vybraných železničných úsekoch.
Autor TASR
Kremnica 26. novembra (TASR) - Návrh Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) nahradiť vlaky na deviatich železničných úsekoch s dlhodobo nízkym počtom cestujúcich autobusovou dopravou sa dotkne aj mesta Kremnica, ktoré leží na trati úseku Zvolen osobná stanica - Horná Štubňa. Primátor Alexander Ferenčík považuje tento krok za nesystémový a hovorí, že prišiel bez predchádzajúcej diskusie s miestnou a regionálnou samosprávou.
Opatrenie podľa jeho slov nedáva v kontexte európskeho vývoja, ktorý považuje vlakovú dopravu za jeden z najefektívnejších spôsobov dopravy, žiadny zmysel. Naopak, podľa jeho názoru bude mať za následok výpadok cestujúcich aj na dlhších trasách, ktorých súčasťou sú plánované vyradené úseky. „Na jednej strane by sme chceli dostať do vlakov viac ľudí, ale toto ich odtiaľ ešte viac vyženie,“ poznamenal s tým, že ide o nezmyselné rozhodnutie.
Zdôraznil tiež, že trať je pre Kremnicu dôležitá nielen z dopravného hľadiska, ale aj historického a turistického hľadiska. Aj keď nie je podstatou vyťaženosti tejto trate cestovný ruch, považuje tento krok za zlý aj z hľadiska jeho ďalšieho rozvoja.
Ferenčík poznamenal, že návrh prišiel bez akejkoľvek predchádzajúcej diskusie. K návrhu si chce vyžiadať stanoviská od ZSSK, ministerstva dopravy a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Na ich základe by mali kremnickí mestskí poslanci prijať k problematike stanovisko na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Téme sa chce venovať aj na stredajšom zasadnutí Mikroregiónu Kremnica a okolie v Bartošovej Lehôtke v okrese Žiar nad Hronom.
Predseda BBSK Ondrej Lunter na sociálnej sieti uviedol, že plánované rušenie regionálnych železničných tratí a ich nahrádzanie autobusmi nepovažuje za regionálny rozvoj, ale regionálnu rezignáciu a popravu. O pripravovanej novinke sa chce rozprávať aj s ľuďmi z dotknutých regiónov.
„Už desať rokov hovorím o tom, že aj autobusovú a železničnú dopravu majú objednávať kraje, tak, ako to je vo všetkých fungujúcich krajinách, kde verejná doprava slúži pre obyvateľov, a nie je len na výsmech. Ale u nás všetko funguje presne naopak,“ poznamenal vo videu na sociálnej sieti s tým, že sa osobne pozrie na to, akých dopravcov a za akú cenu železnice vysúťažia. Rovnako je podľa jeho slov otázne, akým spôsobom budú tieto autobusy integrované do funkčného integrovaného dopravného systému.
ZSSK v stredu (25. 11.) informovala o vyhlásení verejnej súťaže na zabezpečenie autobusovej dopravy namiesto málo využívaných vlakov na deviatich vybraných železničných úsekoch. Predpokladaná hodnota zákazky na 12 mesiacov je 9,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) vrátane možnosti predĺženia zmlúv o ďalších 12 mesiacov. Súťaž je rozdelená na deväť samostatných častí, teda úsekov, kde majú za vlaky jazdiť autobusy. Hlavným dôvodom pripravovanej zmeny je podľa ZSSK dlhodobo nízky počet cestujúcich na vybraných železničných úsekoch a k nemu neúmerne vysoké náklady, pričom na viacerých z nich počet cestujúcich zodpovedá kapacitám autobusovej dopravy viac než vlakov.
Opatrenie podľa jeho slov nedáva v kontexte európskeho vývoja, ktorý považuje vlakovú dopravu za jeden z najefektívnejších spôsobov dopravy, žiadny zmysel. Naopak, podľa jeho názoru bude mať za následok výpadok cestujúcich aj na dlhších trasách, ktorých súčasťou sú plánované vyradené úseky. „Na jednej strane by sme chceli dostať do vlakov viac ľudí, ale toto ich odtiaľ ešte viac vyženie,“ poznamenal s tým, že ide o nezmyselné rozhodnutie.
Zdôraznil tiež, že trať je pre Kremnicu dôležitá nielen z dopravného hľadiska, ale aj historického a turistického hľadiska. Aj keď nie je podstatou vyťaženosti tejto trate cestovný ruch, považuje tento krok za zlý aj z hľadiska jeho ďalšieho rozvoja.
Ferenčík poznamenal, že návrh prišiel bez akejkoľvek predchádzajúcej diskusie. K návrhu si chce vyžiadať stanoviská od ZSSK, ministerstva dopravy a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Na ich základe by mali kremnickí mestskí poslanci prijať k problematike stanovisko na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Téme sa chce venovať aj na stredajšom zasadnutí Mikroregiónu Kremnica a okolie v Bartošovej Lehôtke v okrese Žiar nad Hronom.
Predseda BBSK Ondrej Lunter na sociálnej sieti uviedol, že plánované rušenie regionálnych železničných tratí a ich nahrádzanie autobusmi nepovažuje za regionálny rozvoj, ale regionálnu rezignáciu a popravu. O pripravovanej novinke sa chce rozprávať aj s ľuďmi z dotknutých regiónov.
„Už desať rokov hovorím o tom, že aj autobusovú a železničnú dopravu majú objednávať kraje, tak, ako to je vo všetkých fungujúcich krajinách, kde verejná doprava slúži pre obyvateľov, a nie je len na výsmech. Ale u nás všetko funguje presne naopak,“ poznamenal vo videu na sociálnej sieti s tým, že sa osobne pozrie na to, akých dopravcov a za akú cenu železnice vysúťažia. Rovnako je podľa jeho slov otázne, akým spôsobom budú tieto autobusy integrované do funkčného integrovaného dopravného systému.
ZSSK v stredu (25. 11.) informovala o vyhlásení verejnej súťaže na zabezpečenie autobusovej dopravy namiesto málo využívaných vlakov na deviatich vybraných železničných úsekoch. Predpokladaná hodnota zákazky na 12 mesiacov je 9,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) vrátane možnosti predĺženia zmlúv o ďalších 12 mesiacov. Súťaž je rozdelená na deväť samostatných častí, teda úsekov, kde majú za vlaky jazdiť autobusy. Hlavným dôvodom pripravovanej zmeny je podľa ZSSK dlhodobo nízky počet cestujúcich na vybraných železničných úsekoch a k nemu neúmerne vysoké náklady, pričom na viacerých z nich počet cestujúcich zodpovedá kapacitám autobusovej dopravy viac než vlakov.