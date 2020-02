Primátor Krupiny pripomína priaznivcom ĽS NS a PS-SPOLU, že sú susedia

Vyhlásenie primátora mesta Krupina

Vážení Krupinčania,

prebieha predvolebná kampaň a s ňou aj rôzne akcie a aktivity kandidujúcich strán a hnutí. V stredu chce v našom meste organizovať predvolebné stretnutie strana Kotlebovci – ĽS NS a v tomto istom termíne chceli mať predvolebné stretnutie aj sympatizanti Progresívneho Slovenska. Keďže však zvolávatelia PS-SPOLU a 3 občianski aktivisti nestihli podať oznámenie o konaní akcie v zákonnom termíne, teda najneskôr päť dní pred konaním akcie, a nedodržanie zákonnej lehoty nijakým spôsobom neodôvodnili, mesto oznámenie neprijalo. Zvolávateľov sme informovali, že neprijatie oznámenia nie je nijakou prekážkou pre to, aby svoje stretnutie zvolali v inom termíne a včas ho oznámili.



Rád by som pri tejto príležitosti apeloval na všetkých spoluobčanov, aby k voľbám pristupovali zodpovedne, ale aby si zároveň uvedomovali, že bez ohľadu na politické presvedčenie, sme tu všetci susedia. Krupinčanmi sú voliči vládnej koalície, aj voliči opozície, sympatizanti Progresívneho Slovenska, aj strany Kotleba - ĽS NS. O mesiac si relevantné politické sily v parlamentných voľbách rozdelia mandáty v Národnej rade, ale my všetci ostaneme žiť spolu v našom meste.



Nerozhádajme sa kvôli politike sused so susedom tak, že si najbližší rok nebudeme vedieť prísť na meno. Nech o našich hlasoch rozhodnú argumenty politických strán a nie bitky na ulici, ako sa to, žiaľ, už v jednom slovenskom meste stalo. Každý z nás sa 29. februára rozhodne podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ovplyvníme tým smerovanie tohto štátu na ďalšie štyri roky.



Dnes sú emócie prirodzene vypäté, lebo sa termín volieb nezadržateľne blíži. Ale po ňom opadnú a my budeme žiť spolu v našom krásnom meste bez ohľadu na to, kto koho volil. Tak na to myslime už dnes.



Ing. Radoslav Vazan

primátor mesta Krupina





Krupina 4. februára (TASR/Teraz.sk) - Primátor mesta Krupina Radoslav Vazan apeluje na priaznivcov strany ĽSNS a koalície mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu, aby svoje politické názory prejavovali kultivovane a bez násilia. Uviedol to v súvislosti so stredajším (5. 2.) predvolebným stretnutím kotlebovcov, na ktoré chcú protidemonštráciou reagovať priaznivci PS-Spolu.Mesto neprijalo oznámenia PS-Spolu a troch občianskych aktivistov na konanie verejného zhromaždenia pred tamojším kinom v stredu o 17.30 h. Na základe skúseností z iných miest chce zamedziť priamemu stretu s prívržencami ĽSNS, ktorých predvolebný míting sa koná o pol hodinu neskôr v kine.uviedol pre TASR Vazan.dodal. Na sociálnej sieti však stále koluje iniciatíva Krupina bez nenávisti, ktorá pozýva občanov na zhromaždenie pred kino v čase, keď sa v ňom bude konať míting ĽSNS.Primátor sa pre tento krok rozhodol aj preto, lebo sa obáva možných stretov oboch táborov a prípadného fyzického násilia.povedal. Ľudí žiada, aby sa nerozhádali pre politiku.zhrnul Vazan.Prvý vážnejší incident súvisiaci s predvolebnými zhromaždeniami ĽS NS a paralelnými protidemonštráciami sa udial v piatok 31. januára po mítingu ĽS NS v Trnave.Pavel Sibyla z koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu podal v reakcii na incident trestné oznámenie. Tvrdí, že ho spolu s kolegom napadla skupinka ľudí, ktorí boli podľa neho účastníci mítingu.Trnavskí policajti ešte v piatok informovali, že počas mítingu zaznamenali tri priestupky proti majetku súvisiace s poškodením vozidiel a so znehodnotením reklamného banera. Polícia tiež vyviedla z davu muža, ktorý je podozrivý z poškodzovania cudzej veci - fotoaparátu v hodnote 3000 eur. Došlo aj k zraneniu jednej osoby.Na míting na Námestie SNP v Trnave prišlo zhruba 500 prívržencov ĽS NS, svoje nesúhlasné postoje voči strane prišlo vyjadriť okolo tisíc Trnavčanov. Obe skupiny oddeľovali policajné zábrany.