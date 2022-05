Primátor Levoče M. Vilkovský chce vo voľbách obhájiť svoj post

Levoča 31. mája (TASR) - Primátor Levoče Miroslav Vilkovský chce v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhájiť svoj post. Pre médiá v utorok uviedol, že o hlasy voličov sa bude uchádzať ako nezávislý kandidát a od stredy 1. júna začína so zberom podpisov.



"Končiace sa volebné obdobie bolo pre samosprávu náročné najmä v súvislosti s epidémiou aj vojenským konfliktom. V krízových rokoch bolo nutné ukázať svoju životaschopnosť. Sú veci, ktoré sme v Levoči nestihli dokončiť a niektoré ani začať. Myslím si však, že ako primátor mám čo ponúknuť a som veľmi hrdý na toto volebné obdobie, kedy sa nám aj napriek prekážkam podarilo zrealizovať viacero úspešných projektov," uviedol Vilkovský.



Dodal, že s možnou podporou ho oslovili viaceré politické strany, rozhodol sa však kandidovať ako nezávislý. "Ak tie politické strany budú chcieť, tak ma podporia, alebo si postavia vlastných kandidátov," uviedol Vilkovský. Okrem neho zatiaľ oficiálne kandidatúru na post primátora Levoče médiám nikto ďalší neoznámil.



Vilkovský zároveň priznal, že by bol rád, ak by v mestskom zastupiteľstve v budúcom volebnom období bola väčšina zo súčasných 19 poslancov. Zloženie mestského parlamentu sa podľa neho po voľbách v roku 2018 výrazne omladilo a aj napriek rôznym názorom sa vždy vedeli dohodnúť na dôležitých veciach v súvislosti s rozvojom mesta.



Medzi priority primátora patrí obnova historických budov i námestia v Levoči. "Ďalej je to rozvoj bytovej a individuálnej výstavby, v areáli nemocnice chceme vytvoriť nový zdravotnícky monoblok a v uvoľnených budovách mesta vybudovať domov dôchodcov pre asi 60 klientov," priblížil. Riešiť chce aj problémový vjazd a výjazd na sídlisku Západ či budovanie vodozádržných opatrení.