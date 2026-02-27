< sekcia Regióny
Primátor Levoče Miroslav Vilkovský chce obhájiť svoj post vo voľbách
Autor TASR
Levoča 27. februára (TASR) - Súčasný primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský oficiálne potvrdil svoju kandidatúru aj v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Vilkovský, chce naďalej pokračovať v transformácii mesta na moderné historické mesto s kvalitnou infraštruktúrou a živou komunitou. Do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát.
„Levoča prešla za posledné roky obrovskými zmenami. Od môjho opätovného zvolenia v roku 2018 sme spoločne s obyvateľmi mesta, poslancami zastupiteľstva a s podporou eurofondov zmenili tvár nášho mesta. Chcem v tejto ceste pokračovať opäť ako nezávislý kandidát spolu s poslancami, ktorí majú reálny a skutočný záujem na rozvoji nášho krásneho mesta, dokončiť rozpracované projekty a priniesť ďalšie výzvy, ktoré Levoču posunú vpred,“ vyhlásil Vilkovský.
Pripomenul, že pod jeho vedením Levoča zaznamenala výrazný rozvoj v oblastiach infraštruktúry, kultúry, turizmu aj bývania. Medzi kľúčové úspechy podľa neho patria najmä odstránenie nebezpečnej skládky komunálneho odpadu, výstavba nájomných bytov či revitalizácia oddychových zón, opravy miestnych komunikácií. Zároveň samospráva získala eurofondy na obnovu kultúrnych a historických pamiatok, rozvoj cykloturistiky, výstavbu detských ihrísk či oddychových zón na každom sídlisku a rozvoj zdravotnej starostlivosti a školskej infraštruktúry.
Mesto má zároveň ďalšie investičné plány za niekoľko miliónov eur napríklad na výstavbu 30 nájomných bytov, obnovu viacerých ulíc, dvoch mostov či revitalizáciu amfiteátra, rozširovanie športovej infraštruktúry a zavedenie množstevného zberu odpadu. Odstrániť chce tiež havarijný stav hradobného opevnenia a rozšíriť služby poskytovania zdravotnej starostlivosti miestnej nemocnice. „Tieto projekty ukazujú, že napriek konsolidačným opatreniam dokážeme zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta. Mojím cieľom je pokračovať v tejto línii a priniesť Levočanom ešte viac investícií, ktoré zlepšia kvalitu života v našom meste,“ uzavrel Vilkovský.
